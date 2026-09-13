Mima una decapitazione durante l'esultanza dopo un gol: è bufera in Francia

ROMA - Ogni attaccante ha un suo modo di esultare dopo un gol e se non ne ha una fissa ne inventa di volta in volta una nuova. Fondamentale per i bomber celebrare le loro imprese e non fa eccezione Paris Brunner , 20enne tedesco che con una sua rete ha consentito al Monaco di pareggiare sul campo dello Strasburgo e di restare così in vetta alla classifica di Ligue 1 .

Ligue 1: risultati, tabellini e calendario

Mima una decapitazione dopo il gol: Brunner nella bufera

Una rete pesante quella del classe 2006, finito però nella bufera per il modo in cui l'ha festeggiata. Brunner è stato infatti travolto dalle critiche per aver mimato una decapitazione, con il pollice fatto scorrere lungo tutta la gola. Un gesto che ha inevitabilmente acceso la polemica tra gli addetti ai lavori e sui social, con l'attaccante che rischia anche una squalifica se l'arbitro della partita ne avrà fatto menzione nel suo referto. "Insultavano la mia famiglia, mia madre, mio padre - ha spiegato Brunner subito dopo il match, come riportato dai media francesi -. Dopo il gol, c'erano molte emozioni, soprattutto dopo un gol del genere. Non volevo mancare di rispetto. È successo nella foga del momento. Non direi che me ne pento, ma non era quello il messaggio che volevo mandare. È stato frainteso. Quello che volevo dire era: 'Che gol, è finita'...".

Ligue 1: la classifica aggiornata

Le scuse social dell'attaccante del Monaco

Qualche ora dopo la partita poi l'attaccante del Monaco si è scusato in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram: "Frustrato per il risultato di Strasburgo, ma fiero della reazione della squadra! - ha scritto Brunner -. Riguardo all'esultanza dopo il mio gol, è importante per me precisare che non volevo mancare di rispetto a nessuno. Sono dispiaciuto se ha potuto ferire alcune persone. Ho agito condizionato dall'emozione, è stato un gesto maldestro e non avrei dovuto farlo. Grazie per il vostro sostegno, tutti pensieri sono già rivolti al prossimo match casalingo. Daghe Munegu".