Il Monaco non sbaglia: batte 2-1 il Lens e conserva la vetta della Ligue 1

Missione compiuta per il Monaco di Filipe Luis nell'anticipo della 5ª giornata di Ligue 1 andato in scena allo stadio 'Louis II', dove i padroni di casa hanno battuto 2-1 il Lens e si sono così garantiti la certezza di rimanere in vetta alla classifica prima della lunga sosta per le nazionali (ora è a +3 sul Lille di Davide Ancelotti e sul Rennes, che devono però ancora giocare come il Psg momementaneamente lontanno 8 lunghezze dalla squadra del Principato).