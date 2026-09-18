Il Monaco non sbaglia: batte 2-1 il Lens e conserva la vetta della Ligue 1
Missione compiuta per il Monaco di Filipe Luis nell'anticipo della 5ª giornata di Ligue 1 andato in scena allo stadio 'Louis II', dove i padroni di casa hanno battuto 2-1 il Lens e si sono così garantiti la certezza di rimanere in vetta alla classifica prima della lunga sosta per le nazionali (ora è a +3 sul Lille di Davide Ancelotti e sul Rennes, che devono però ancora giocare come il Psg momementaneamente lontanno 8 lunghezze dalla squadra del Principato).
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Il Monaco piega il Lens e resta in vetta alla Ligue 1
A sbloccare il match per il Monaco è stato Brunner (32'), rivelazione di questo avvio di Ligue 1 e al suo quarto gol stagionale, nei giorni scorsi al centro delle polemiche per un'esultanza che ha scatenato una bufera. Nella ripresa gli ospiti sono riusciti a pareggiare con Udol (al 57' su assist dell'ex udinese Thauvin) ma l'autorete di Gradit (84') li ha condannati al ko, il primo sotto la guida di Yannick Cahuzac (vice dell'esonerato Dino Toppmoller) ma già il terzo incassato dalla squadra nelle prime cinque giornate di campionato (di 4 punti il bottino). Quarta vittoria in campionato invece per il Monaco, ripartito così alla grande dopo il pari di Strasburgo.
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