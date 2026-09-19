Vola il Paris Fc di Coppola e Koleosho, il Lione cala il poker

Ligue 1: la classifica aggiornata

Il Lione cala il poker

Serata perfetta per il Lione di Fonseca, che travolge il Rennes per 4-0 e aggancia il Paris Fc al secondo posto, alle spalle del Monaco capolista. Pratica risolta in mezz'ora al Groupama Stadium con un protagonista su tutti, Nuamah, che la sblocca al 7' e raddoppia al 30'. Nella ripresa, ad arrotondare il risultato, arrivano anche la terza rete di Athekame in apertura e il poker calato dall'esperto Tolisso.

Lione-Rennes 4-0: cronaca, statistiche e tabellino

Ligue 1: risultati, tabellini e calendario

Vola il Paris Fc di Coppola e Koleosho

Successo casalingo per il Paris Fc dell'azzurro Coppola (convocato nella 'nuova Italia' di Mancini in vista delle prossime sfide di Nations League) e dell'azzurrino Koleosho (chiamato da Baldini per le prossime sfide di qualificazione all'Europeo 2027 di categoria). La squadra della capitale batte 2-1 lo Strasbugo e si porta a -2 dalla vetta: in gol Kebbal (18') e Pagis (57'), con l'autorete di Mbow (88') che non basta poi agli ospiti (fermi a quota 7 punti e ora a -4 dai parigini) per evitare il ko.

Negli altri match, successi casalinghi per il Le Mans, per l'Angers e per il Tolosa, rispettivamente contro il Lorient, per 2-1, contro il Troyes, per 2-0, e contro il Le Havre per 3-2.

Paris Fc-Strasburgo 2-1: cronaca, tabellino e statistiche

Le Mans-Lorient 2-1: cronaca, tabellino e statistiche

Angers-Troyes 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Tolosa-Le Havre 3-2: cronaca, tabellino e statistiche