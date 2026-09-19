Vola il Paris Fc di Coppola e Koleosho, il Lione cala il poker

L'azzurro e l'azzurrino in campo nel match della 5ª giornata di Ligue 1, vinto contro lo Strasburgo dai parigini, secondi insieme a Fonseca
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3 min

Pubblicato il 19.09.2026, 23:00 (Aggiornato il 19.09.2026, 23:14)

Ligue 1lioneFonsecaParis Fcstrasburgo

Dopo il successo del Monaco capolista nell'anticipo casalingo contro il Lens è proseguito oggi (sabato 19 settembre) contro altre cinque partite il programma della 5ª giornata di Ligue 1, che si concluderà domani sera con il big-match del 'Velodrome' tra Marsiglia e Paris Saint-Germain.

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Il Lione cala il poker 

Serata perfetta per il Lione di Fonseca, che travolge il Rennes per 4-0 e aggancia il Paris Fc al secondo posto, alle spalle del Monaco capolista. Pratica risolta in mezz'ora al Groupama Stadium con un protagonista su tutti, Nuamah, che la sblocca al 7' e raddoppia al 30'. Nella ripresa, ad arrotondare il risultato, arrivano anche la terza rete di Athekame in apertura e il poker calato dall'esperto Tolisso.

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Vola il Paris Fc di Coppola e Koleosho

Successo casalingo per il Paris Fc dell'azzurro Coppola (convocato nella 'nuova Italia' di Mancini in vista delle prossime sfide di Nations League) e dell'azzurrino Koleosho (chiamato da Baldini per le prossime sfide di qualificazione all'Europeo 2027 di categoria). La squadra della capitale batte 2-1 lo Strasbugo e si porta a -2 dalla vetta: in gol Kebbal (18') e Pagis (57'), con l'autorete di Mbow (88') che non basta poi agli ospiti (fermi a quota 7 punti e ora a -4 dai parigini) per evitare il ko.

Negli altri match, successi casalinghi per il Le Mans, per l'Angers e per il Tolosa, rispettivamente contro il Lorient, per 2-1, contro il Troyes, per 2-0, e contro il Le Havre per 3-2.

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