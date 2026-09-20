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Psg corsaro a Marsiglia: terzo gol di Marquinhos

Il match più atteso era quello del Velodrome, vinto per 2-1 dal Paris Saint-Germain sui padroni di casa del Marsiglia. L'incontro è vivace e si accende soprattutto nel secondo tempo: al 66' la formazione parigina sblocca il risultato con un perfetto colpo di testa in corsa di Ferran Torres su cross al bacio da sinistra di Doué. Trascorrono 6 minuti e il Marsiglia pareggia: sanguinosa palla persa a metà campo dal Psg e veloce ribaltamento di fronte finalizzato da Angel Gomes, bravissimo a liberarsi dei difensori ospiti per poi trafiggere Safonov. La festa del pubblico del Velodrome dura poco perché al 74' la formazione di Luis Enrique raddoppia: cross di Nuno Mendes da sinistra verso capitan Marquinhos che calcia a rete, si vede respingere il pallone dal portiere Lange, ma è capace di ribadire ancora in gol come un centravanti di razza. È il terzo gol stagionale per l'ex difensore della Roma. Al 77' la partita del Marsiglia si complica maledettamente: l'ex juventino Timothy Weah trattiene Nuno Mendes e rimedia il secondo cartellino giallo, che gli costa l'espulsione. Il capitano dei padroni di casa, uscendo dal campo, si scusa con i compagni. Il risultato non cambia più: il Psg sorride, ma è ancora lontano 5 punti dal primo posto appannaggio del Monaco (a 13) mentre il Marsiglia di Genesio è penultimo a 3 punti.

Marsiglia-Psg 1-2: cronaca, statistiche e tabellino