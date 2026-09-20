Ligue 1: Marquinhos decisivo per il Psg, primo ko del Lilla di Ancelotti jr
Va in archivio con tre vittorie per 2-1 di Psg (a Marsiglia), Nizza (sul Lilla) e Auxerre (sul Brest) la 5ª giornata di Ligue 1, che, come gli altri campionati, ora osserverà una sosta di tre settimane per gli impegni delle nazionali (la Francia sarà protagonista nel girone dell'Italia nella Lega A della Nations League).
Ligue 1: la classifica aggiornata
Psg corsaro a Marsiglia: terzo gol di Marquinhos
Il match più atteso era quello del Velodrome, vinto per 2-1 dal Paris Saint-Germain sui padroni di casa del Marsiglia. L'incontro è vivace e si accende soprattutto nel secondo tempo: al 66' la formazione parigina sblocca il risultato con un perfetto colpo di testa in corsa di Ferran Torres su cross al bacio da sinistra di Doué. Trascorrono 6 minuti e il Marsiglia pareggia: sanguinosa palla persa a metà campo dal Psg e veloce ribaltamento di fronte finalizzato da Angel Gomes, bravissimo a liberarsi dei difensori ospiti per poi trafiggere Safonov. La festa del pubblico del Velodrome dura poco perché al 74' la formazione di Luis Enrique raddoppia: cross di Nuno Mendes da sinistra verso capitan Marquinhos che calcia a rete, si vede respingere il pallone dal portiere Lange, ma è capace di ribadire ancora in gol come un centravanti di razza. È il terzo gol stagionale per l'ex difensore della Roma. Al 77' la partita del Marsiglia si complica maledettamente: l'ex juventino Timothy Weah trattiene Nuno Mendes e rimedia il secondo cartellino giallo, che gli costa l'espulsione. Il capitano dei padroni di casa, uscendo dal campo, si scusa con i compagni. Il risultato non cambia più: il Psg sorride, ma è ancora lontano 5 punti dal primo posto appannaggio del Monaco (a 13) mentre il Marsiglia di Genesio è penultimo a 3 punti.
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