Falsa ripartenza per il Lione: il Lens vince 2-1, primo ko per Fonseca e infortunio per Openda

Lens-Lione 2-1: cronaca, statistiche e tabellino

Il Lens batte il Lione: primo ko per Fonseca che perde Openda

A trascinare i padroni di casa il capitano Thauvin, ex Udinese, autore dell'assist per il gol segnato da Sotoca nel primo tempo (36') e per quello siglato nella ripresa da Udol (76'). Proprio quest'ultimo però viene espulso nel finale e il Lione accorcia le distanze con il subentrato Merah (85'), senza riuscire però a evitare il primo stop in campionato. E c'è anche l'infortunio dell'ex juventino Openda (sostituito al 69' per un problema alla caviglia) a peggiorare la serata di Fonseca, che resta a 11 punti e dietro alla capolista Monaco (che ne ha 13 e domani, sabato 10 ottobre, ospiterà il Tolosa). Fa festa invece il Lens, che sale a quota 7 e si allontana momentaneamente dalla zona calda della classifica.

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