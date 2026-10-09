Falsa ripartenza per il Lione: il Lens vince 2-1, primo ko per Fonseca e infortunio per Openda
LENS (FRANCIA) - Falsa ripartenza per il Lione di Paulo Fonseca nell'anticipo della 6ª giornata della Ligue 1, la prima dopo lo stop di tre settimane di stop dovuto agli impegni delle nazionali europee in Nations League. La squadra dell'ex tecnico di Roma e Milan ha infatti incassato la prima sconfitta in campionato, battuta 2-1 allo stadio 'Félix Bollaert-Delélis' da un Lens che veniva da un lungo digiuno, con un solo punto raccolto nelle quattro gare prima della sosta.
Lens-Lione 2-1: cronaca, statistiche e tabellino
Il Lens batte il Lione: primo ko per Fonseca che perde Openda
A trascinare i padroni di casa il capitano Thauvin, ex Udinese, autore dell'assist per il gol segnato da Sotoca nel primo tempo (36') e per quello siglato nella ripresa da Udol (76'). Proprio quest'ultimo però viene espulso nel finale e il Lione accorcia le distanze con il subentrato Merah (85'), senza riuscire però a evitare il primo stop in campionato. E c'è anche l'infortunio dell'ex juventino Openda (sostituito al 69' per un problema alla caviglia) a peggiorare la serata di Fonseca, che resta a 11 punti e dietro alla capolista Monaco (che ne ha 13 e domani, sabato 10 ottobre, ospiterà il Tolosa). Fa festa invece il Lens, che sale a quota 7 e si allontana momentaneamente dalla zona calda della classifica.
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