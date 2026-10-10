De Ketelaere svela: "Mi ha cercato il Psg"

Kvaratskhelia rilancia il Psg. Frenata Monaco, il Lille resta in scia

In Francia 6ª giornata di Ligue 1 con la squadra di Luis Enrique che riparte con una vittoria e si porta a -3 dalla vetta
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3 min

Pubblicato il 10.10.2026, 22:51

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Dopo il successo del redivivo Lens, che nell'anticipo ha imposto il primo ko in campionato al Lione di Fonseca, è proseguito oggi (sabato 10 ottobre) con altre cinque partite il programma della 6ª giornata della Ligue 1.

Ligue 1: la classifica

 

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Il Psg riparte con una vittoria

Il Psg di Luis Enrique (scosso nelle ore precedenti alla gara dal coinvolgimento della figlia in un grave incidente stradale), tra le mura amiche del Parco dei Principi ha superato il Le Mans per 3-1. Un successo non di quelli scintillanti, con gli ospiti che nella ripresa trovano il momentaneo pari (Mafouta risponde al rigore di Beraldo), prima che Kvaratskhelia firmi il gol del nuovo vantaggio e che Akliouche fissi il risultato finale. C'è anche il tempo per un altro (generoso) penalty assegnato ai padroni di casa, stavolta fallito da Douè.

Psg-Le Mans 3-1: cronaca, statistiche e tabellino

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