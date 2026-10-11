L’ex Lazio Dia trascina il Rennes: doppietta nel recupero e Auxerre ko 4-1. Marsiglia sorride
L'attaccante firma due gol al 92' e al 94', chiudendo la sfida. Il Rennes sale al secondo posto, a un punto dal Monaco capolista
Boulaye Dia protagonista in Ligue 1. L'ex attaccante della Lazio firma una doppietta nel giro di due minuti e contribuisce al successo per 4-1 del Rennes contro l'Auxerre. Una vittoria importante per la formazione allenata da Haise, che sale al secondo posto in classifica insieme al Lille di Davide Ancelotti, a una sola lunghezza dal Monaco capolista. Al Roazhon Park sono i padroni di casa a sbloccare il risultato con Lepaul, prima del momentaneo pareggio di Archer. Il Rennes torna avanti grazie a Thomasson, ma è proprio Dia a prendersi la scena nel finale. L'ex biancoceleste trova la rete del 3-1 al 92', per poi ripetersi appena due minuti dopo, al 94', fissando il punteggio sul definitivo 4-1.
Ligue 1: la classifica aggiornata
Nizza, seconda vittoria consecutiva: Strasburgo battuto in rimonta
Sorride anche il Nizza, che conquista il secondo successo di fila superando 2-1 lo Strasburgo. Gli ospiti passano in vantaggio al 41' con Essugo, ma nel recupero del primo tempo un'autorete di Pape Demba ristabilisce la parità. Nella ripresa la squadra di Pantaloni completa la rimonta grazie a Clauss, che all'81' firma il gol decisivo e regala altri tre punti preziosi al Nizza.
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Finalmente il Marsiglia
Torna al successo anche il Marsiglia, che espugna il campo del Troyes per 2-0 nel posticipo della sesta giornata. A sbloccare la partita è Harit al 5' della ripresa, mentre Abdelli chiude i conti su rigore nei minuti di recupero. Tre punti fondamentali per l'OM, che interrompe una serie di quattro sconfitte consecutive e abbandona il penultimo posto in classifica.
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