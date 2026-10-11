L’ex Lazio Dia trascina il Rennes: doppietta nel recupero e Auxerre ko 4-1. Marsiglia sorride

Boulaye Dia protagonista in Ligue 1. L'ex attaccante della Lazio firma una doppietta nel giro di due minuti e contribuisce al successo per 4-1 del Rennes contro l'Auxerre. Una vittoria importante per la formazione allenata da Haise, che sale al secondo posto in classifica insieme al Lille di Davide Ancelotti, a una sola lunghezza dal Monaco capolista. Al Roazhon Park sono i padroni di casa a sbloccare il risultato con Lepaul, prima del momentaneo pareggio di Archer. Il Rennes torna avanti grazie a Thomasson, ma è proprio Dia a prendersi la scena nel finale. L'ex biancoceleste trova la rete del 3-1 al 92', per poi ripetersi appena due minuti dopo, al 94', fissando il punteggio sul definitivo 4-1.