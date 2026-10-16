Ligue 1, il Tolosa cala il tris a Le Mans e scala posizioni

LE MANS (FRANCIA) - Il Tolosa sprinta a Le Mans, dove ha vinto 3-0 nell'anticipo che ha aperto la 7ª giornata della Ligue 1 allo stadio Marie-Marvingt.

Le Mans-Tolosa 0-3: cronaca, statistiche e tabellino

Ligue 1, il Tolosa passa a Le Mans

Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso senza reti, la squadra del danese Askou ha sbloccato il risultato in avvio di ripresa con il canadese Russell-Rowe (46'), raddoppiando poi poco dopo con Donnum (59'). Una mazzata per i padroni di casa, che nel finale hanno poi incassato il tris firmato da Tengstedt (7'). Quarto risultato utile consecutivo per il Tolosa, che sale a quota 9 punti in classifica (a ridosso della zona alta), mentre per il Le Mans (fermo a 6) è il primo ko casalingo.

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