Luis Enrique, che pallonata al vice Rafel Pol

Il Psg passa in rimonta a Strasburgo e aggancia il Monaco in vetta, ma ora tocca al Lille di Ancelotti

Quarta vittoria di fila per i parigini (1-3), momentaneamente primi nella classifica di Ligue 1 in attesa delle altre partite della 7ª giornata: tutti i dettagli
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2 min

Pubblicato il 17.10.2026, 19:41 (Aggiornato il 17.10.2026, 20:04)

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STRASBURGO (FRANCIA) - Quarta vittoria di fila in campionato per il Psg, che passa in rimonta sul campo dello Strasburgo (1-3) in uno dei match della 7ª giornata di Ligue 1 in programma oggi (sabato 17 ottobre) e aggancia momentaneamente a quota 14 punti la capolista Monaco (impegnata domani in casa del Lorient).

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Il Psg passa in rimonta a Strasburgo: aggancio al Monaco

Dopo la vittoria di Champions League ottenuta nella tana del Manchester City è ampio il turnover di Luis Enrique e la gara si mette subito in salita per la sua squadra, sorpresa al 17' da Reyna. Nella ripresa il tecnico spagnolo getta così nella mischia i big: dentro Nuno Mendes, Vitinha, Doué, Hakimi e il Pallone d'oro in carica Dembélé. Proprio quest'ultimo (entrato al posto di Kvaratskhelia) sbaglia un rigore al 72', ma dopo la rete del pari siglata da Zabarnyi (77') firma quella del sorpasso (85'), con Doué a servire il definitivo tris (90+3').

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Ora tocca al Lille di Ancelotti, il Lens fa visita al Troyes

La vetta del Psg potrebbe durare però poco, perché in uno dei due posticipi serali di oggi scenderà in campo il Lille di Davide Ancelotti, che battendo in casa il Brest si porterebbe a +2 sul Psg e momentaneamente anche sul Monaco, assicurandosi almeno una notte da capolista. Nell'altro match serale il Lens fa visita al Troyes.

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