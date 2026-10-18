Traffico in vetta alla Ligue 1: vincono Lione e Paris Fc, cade a sorpresa il Monaco

Domenica ricca di gol in Ligue 1 , dove non sono mancate sorprese (leggi il successo del Paris Fc o lo scivolone del Monaco) e conferme (la vittoria del Lione di Fonseca). La classifica del massimo campionato francese adesso è cortissima: basti pensare che dopo sette giornate ci sono cinque squadre al primo posto con 14 punti. Il gruppetto di testa comprende i nomi di Psg, Lille, Monaco, Lione e Paris Fc.

Il Lione di Fonseca primo in Ligue 1 dopo la rimonta

Giornata no per il Monaco, che non scappa e scivola sul campo del Lorient: l'1-0 lo firma Cadiou su rigore. In notturna il Lione si è imposto in rimonta sul Nizza, piegato con il punteggio di 2-1: decisivi i gol di Sulc e Tessmann, ma nel finale, con l'uomo in meno dal 70' (rosso per Nakamura), la squadra di Fonseca rischia riuscendo però lo stesso a mettere da parte i tre punti. Incredibile invece il successo del Paris Fc, che supera in pieno recupero il Rennes per 4-2: brillano le doppiette dell'ex Fiorentina e Sassuolo Maxime Lopez e di Sinayoko, a segno dal dischetto a tempo scaduto, quando la partita era ancora in equilibrio.

Lorient-Monaco 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Paris Fc-Rennes 4-3: cronaca, tabellino e statistiche

Lione-Nizza 2-1: cronaca, tabellino e statistiche

Colpi Auxerre e Marsiglia

Da segnalare il doppio colpo esterno di Auxerre e Marsiglia. L'Auxerre si è imposto per 3-1 contro il Le Havre grazie alla doppietta di Namaso, mentre il Marsiglia ha vinto per 5-2 contro l'Angers. Il pokerissimo lo apre Abdelli e poi lo chiude Paixao nella ripresa. I tre punti servono per salire a metà classifica, a quota 9 punti.

Le Havre-Auxerre 1-3: cronaca, tabellino e statistiche

Angers-Marsiglia 2-5: cronaca, tabellino e statistiche