Delusione Fonseca: "Forse sono un allenatore di m....a"

Traffico in vetta alla Ligue 1: vincono Lione e Paris Fc, cade a sorpresa il Monaco

Cinque squadre comandano la classifica dopo sette giornate: nel gruppetto di testa anche il Psg di Luis Enrique e il Lille di Ancelotti Jr 
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3 min

Pubblicato il 18.10.2026, 22:42

lioneLigue 1monacoParis Fc

Domenica ricca di gol in Ligue 1, dove non sono mancate sorprese (leggi il successo del Paris Fc o lo scivolone del Monaco) e conferme (la vittoria del Lione di Fonseca). La classifica del massimo campionato francese adesso è cortissima: basti pensare che dopo sette giornate ci sono cinque squadre al primo posto con 14 punti. Il gruppetto di testa comprende i nomi di Psg, Lille, Monaco, Lione e Paris Fc.  

Il Lione di Fonseca primo in Ligue 1 dopo la rimonta 

Giornata no per il Monaco, che non scappa e scivola sul campo del Lorient: l'1-0 lo firma Cadiou su rigore. In notturna il Lione si è imposto in rimonta sul Nizza, piegato con il punteggio di 2-1: decisivi i gol di Sulc e Tessmann, ma nel finale, con l'uomo in meno dal 70' (rosso per Nakamura), la squadra di Fonseca rischia riuscendo però lo stesso a mettere da parte i tre punti. Incredibile invece il successo del Paris Fc, che supera in pieno recupero il Rennes per 4-2: brillano le doppiette dell'ex Fiorentina e Sassuolo Maxime Lopez e di Sinayoko, a segno dal dischetto a tempo scaduto, quando la partita era ancora in equilibrio.  

Lorient-Monaco 1-0:  cronaca, tabellino e statistiche 

Paris Fc-Rennes 4-3:  cronaca, tabellino e statistiche 

Lione-Nizza 2-1: cronaca, tabellino e statistiche 

Colpi Auxerre e Marsiglia 

Da segnalare il doppio colpo esterno di Auxerre e Marsiglia. L'Auxerre si è imposto per 3-1 contro il Le Havre grazie alla doppietta di Namaso, mentre il Marsiglia ha vinto per 5-2 contro l'Angers. Il pokerissimo lo apre Abdelli e poi lo chiude Paixao nella ripresa. I tre punti servono per salire a metà classifica, a quota 9 punti.    

Le Havre-Auxerre 1-3:  cronaca, tabellino e statistiche 

Angers-Marsiglia 2-5: cronaca, tabellino e statistiche 

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