I disordini che stanno interessando la Francia hanno avuto ripercussioni anche sul calcio . La partita di Ligue 1 tra Tolosa e Troyes , inizialmente in programma sabato, è stata rinviata a domenica 25 ottobre alle 17:15 su richiesta della prefettura dell'Alta Garonna.

Disordini in Francia, la Ligue 1 sposta la partita del Tolosa

La decisione è stata comunicata dalla LFP, la lega francese, in accordo con l'emittente Ligue 1+. Nelle ultime settimane il Paese è stato teatro di violente proteste contro il caro prezzi e il peggioramento dei servizi pubblici, con migliaia di arresti e numerosi negozi saccheggiati o danneggiati.

Centra il coprifuoco

A Tolosa, in particolare, è stato introdotto un coprifuoco notturno in alcune zone della città, con termine previsto per domenica. Le tensioni hanno coinvolto anche il mondo del calcio: lunedì, Olympique Marsiglia e Lille hanno denunciato il saccheggio dei rispettivi negozi ufficiali durante i disordini. Il rinvio di Tolosa-Troyes si inserisce quindi in un quadro di difficoltà che continua a condizionare la vita pubblica francese.