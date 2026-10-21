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Disordini in Francia e coprifuoco notturno: la Ligue 1 sposta la partita del Tolosa

La sfida contro il Troyes è stata posticipata a domenica 25 ottobre: era in programma sabato
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2 min

Pubblicato il 21.10.2026, 12:52

Ligue 1TolosaTroyes

I disordini che stanno interessando la Francia hanno avuto ripercussioni anche sul calcio. La partita di Ligue 1 tra Tolosa e Troyes, inizialmente in programma sabato, è stata rinviata a domenica 25 ottobre alle 17:15 su richiesta della prefettura dell'Alta Garonna.

Disordini in Francia, la Ligue 1 sposta la partita del Tolosa

La decisione è stata comunicata dalla LFP, la lega francese, in accordo con l'emittente Ligue 1+. Nelle ultime settimane il Paese è stato teatro di violente proteste contro il caro prezzi e il peggioramento dei servizi pubblici, con migliaia di arresti e numerosi negozi saccheggiati o danneggiati.

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Centra il coprifuoco

A Tolosa, in particolare, è stato introdotto un coprifuoco notturno in alcune zone della città, con termine previsto per domenica. Le tensioni hanno coinvolto anche il mondo del calcio: lunedì, Olympique Marsiglia e Lille hanno denunciato il saccheggio dei rispettivi negozi ufficiali durante i disordini. Il rinvio di Tolosa-Troyes si inserisce quindi in un quadro di difficoltà che continua a condizionare la vita pubblica francese.

 

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