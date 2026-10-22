Psg-Lione a rischio rinvio: la polizia francese teme nuovi disordini, Ligue 1 nel caos
PARIGI (FRANCIA) - La sfida tra Paris Saint-Germain e Lione, prevista per domenica alle 20:45 e valida per l'ottava giornata di Ligue 1, potrebbe essere rinviata a causa delle tensioni sociali che stanno attraversando la Francia. Le forze dell'ordine avrebbero infatti chiesto di posticipare l'incontro, con l'ipotesi di disputarlo lunedì, secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo 'L'Équipe'. La preoccupazione delle autorità riguarda il rischio che le concentrazioni di tifosi possano favorire nuovi episodi di violenza, in un clima già particolarmente delicato dopo le proteste che hanno interessato il Paese durante il fine settimana. Nel frattempo, il movimento dei Gilet gialli e diverse organizzazioni sindacali si stanno preparando a nuove mobilitazioni. La situazione ha già provocato conseguenze significative sul piano dell'ordine pubblico. Stando ai dati diffusi dai media francesi, oltre 2.400 persone sono state arrestate, mentre numerosi esercizi commerciali hanno subito saccheggi e danneggiamenti.
Caos in Francia, Psg-Lione rinviata a lunedì? Possibile concomitanza con la cerimonia del Pallone d'Oro
Anche il programma del calcio francese ha risentito delle tensioni. La partita tra Tolosa e Troyes, inizialmente prevista per sabato 24, è stata rinviata a domenica 25. Un altro incontro, quello di seconda divisione tra Montpellier e Red Star, è stato invece riprogrammato per lunedì 26. Le misure di sicurezza erano già state rafforzate in occasione della partita di Champions League, al Parco dei Principi, tra Psg e Barcellona, disputata martedì 20. Per l'evento erano stati impiegati circa 5mila agenti, comprese unità speciali equipaggiate con cannoni ad acqua. Un eventuale spostamento di Psg-Lione al lunedì creerebbe inoltre una sovrapposizione con la cerimonia di consegna del Pallone d'Oro 2026, in programma a Londra. All'evento sono attesi diversi calciatori del club parigino, in corsa per alcuni dei più importanti premi individuali del panorama calcistico internazionale. Al momento però, il possibile rinvio della partita resta legato alle valutazioni delle autorità competenti e all'evoluzione della situazione sul fronte della sicurezza.
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