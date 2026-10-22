Psg-Lione a rischio rinvio: la polizia francese teme nuovi disordini, Ligue 1 nel caos

PARIGI (FRANCIA) - La sfida tra Paris Saint-Germain e Lione, prevista per domenica alle 20:45 e valida per l'ottava giornata di Ligue 1, potrebbe essere rinviata a causa delle tensioni sociali che stanno attraversando la Francia. Le forze dell'ordine avrebbero infatti chiesto di posticipare l'incontro, con l'ipotesi di disputarlo lunedì, secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo 'L'Équipe'. La preoccupazione delle autorità riguarda il rischio che le concentrazioni di tifosi possano favorire nuovi episodi di violenza, in un clima già particolarmente delicato dopo le proteste che hanno interessato il Paese durante il fine settimana. Nel frattempo, il movimento dei Gilet gialli e diverse organizzazioni sindacali si stanno preparando a nuove mobilitazioni. La situazione ha già provocato conseguenze significative sul piano dell'ordine pubblico. Stando ai dati diffusi dai media francesi, oltre 2.400 persone sono state arrestate, mentre numerosi esercizi commerciali hanno subito saccheggi e danneggiamenti.