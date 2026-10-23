Rinviata Psg-Lione di Ligue 1: la decisione dopo la richiesta della polizia
Psg-Lione di Ligue 1, inizialmente programmata per domenica 25 ottobre, è stata rinviata a lunedì alle 20:30. Lo slittamento è avvenuto in seguito alla richiesta della polizia di Parigi, come reso noto dalla Lega calcio francese. L'incontro si terrà al Parco dei Principi, nella zona ovest di Parigi. Il motivo? Le forze dell'ordine nella capitale francese sono sotto forte pressione a causa delle manifestazioni di massa previste per questo fine settimana.
Il comunicato sul rinvio di Psg-Lione
In un comunicato, la LFP (Ligue de Football Professionnel) ha dichiarato di "prendere atto dell'ordinanza emessa dalla prefettura di polizia che vieta lo svolgimento della partita tra Paris Saint-Germain e Olympique Lione (prevista per domenica)". Lo scorso fine settimana, la Francia è stata teatro delle peggiori rivolte degli ultimi anni, che hanno colpito municipi, altri edifici pubblici e migliaia di attività commerciali in tutto il Paese. Si sono verificate scene di violenza diffusa con scontri tra polizia e manifestanti; negozi sono stati distrutti e dati alle fiamme, lasciando residenti e commercianti esasperati dal caos.
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