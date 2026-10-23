Rinviata Psg-Lione di Ligue 1: la decisione dopo la richiesta della polizia

Il comunicato sul rinvio di Psg-Lione

In un comunicato, la LFP (Ligue de Football Professionnel) ha dichiarato di "prendere atto dell'ordinanza emessa dalla prefettura di polizia che vieta lo svolgimento della partita tra Paris Saint-Germain e Olympique Lione (prevista per domenica)". Lo scorso fine settimana, la Francia è stata teatro delle peggiori rivolte degli ultimi anni, che hanno colpito municipi, altri edifici pubblici e migliaia di attività commerciali in tutto il Paese. Si sono verificate scene di violenza diffusa con scontri tra polizia e manifestanti; negozi sono stati distrutti e dati alle fiamme, lasciando residenti e commercianti esasperati dal caos.