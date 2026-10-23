Il Nizza batte il Brest in rimonta 2-1: rigore fallito da Lala nel recupero

L' 8ª giornata di Ligue 1 si è aperta con l'anticipo dello Stade Francis-Le Blé tra il Brest padrone di casa e il Nizza . Una gara divertente ed equilibrata, che si è chiusa con il successo degli ospiti per 2-1 in rimonta. Una vittoria che permette al Nizza di raggiungere il Lorient a quota 11 punti in classifica, scavalcando il Brest, che resta fermo a quota 9.

Ligue 1, la classifica

Il Nizza ribalta il risultato: Lala sbaglia il rigore decisivo

Il Brest parte forte e al 15' trova il gol del vantaggio grazie ad una prodezza di Ajorque. Gli ospiti reagiscono e ribaltano il risultato nella ripresa. Wahi pareggia al 61', poi regala a Diop l'assist del 2-1 a dieci minuti dal termine. Il finale è emozionante, con i padroni di casa che falliscono un calcio di rigore in pieno recupero: Lala si fa ipnotizzare dal portiere Diouf e spreca la chance del possibile 2-2.

Brest-Nizza: cronaca, tabellino e statistiche