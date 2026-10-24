Pogba lascia il Monaco con un anno di anticipo

Koleosho in gol, ma il Paris Fc cade a Lens: rimonta firmata da Thauvin e Hazard

Vana la rete dell'azzurro nell'anticipo dell'8ª giornata di Ligue 1, vinto 2-1 dai giallorossi con gli acuti dell'ex Udinese e del belga: i dettagli
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 24.10.2026, 23:40

Ligue 1LensParis FcFranciaKoleoshoThauvinHazard

LENS (FRANCIA) - L'azzurro Koleosho va in gol ma il suo Paris Fc viene battuto 2-1 in rimonta dal Lens nel match valido per l'8ª giornata della Ligue 1, che si è aperta ieri con la vittoria del Nizza nell'anticipo sul campo del Brest mentre è stata rinviata a dopodomani (lunedì 26 ottobre) su richiesta della polizia la sfida tra Psg e Lione (a causa dei disordini registrati in questi giorni nella capitale francese).

Lens-Paris Fc 2-1: cronaca, statistiche e tabellino

Koleosho in gol, ma il Paris Fc cade a Lens

Allo stadio Bollaert-Delelis i padroni di casa si sono confermati un tabù per i parigini, che avevano perso anche le quattro precedenti sfide contro i giallorossi. Dopo il vantaggio ospite firmato da Koleosho in contropiede a ridosso dell'intervallo (45+2'), nella ripresa l'ingresso di Thorgan Hazard ha cambiato volto alla partita: il belga ha servito l'assist del pari a Thauvin (63') e ha poi firmato il gol del raddoppio (83'), su passaggio dell'ex Udinese (ora a quota 4 gol e 7 assist) che ha così ricambiato il favore. Successo pesante (il terzo di fila in campionato) per il Lens, che si porta momentaneamente a -1 dallo stesso Paris Fc e dalle altre squadre in vetta con 14 punti.

Ligue 1: la classifica aggiornata

Risultati, tabellini e calendario

Tutte le news
Ligue 1

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS