Koleosho in gol, ma il Paris Fc cade a Lens: rimonta firmata da Thauvin e Hazard

LENS (FRANCIA) - L'azzurro Koleosho va in gol ma il suo Paris Fc viene battuto 2-1 in rimonta dal Lens nel match valido per l' 8ª giornata della Ligue 1 , che si è aperta ieri con la vittoria del Nizza nell'anticipo sul campo del Brest mentre è stata rinviata a dopodomani (lunedì 26 ottobre) su richiesta della polizia la sfida tra Psg e Lione (a causa dei disordini registrati in questi giorni nella capitale francese).

Lens-Paris Fc 2-1: cronaca, statistiche e tabellino

Koleosho in gol, ma il Paris Fc cade a Lens

Allo stadio Bollaert-Delelis i padroni di casa si sono confermati un tabù per i parigini, che avevano perso anche le quattro precedenti sfide contro i giallorossi. Dopo il vantaggio ospite firmato da Koleosho in contropiede a ridosso dell'intervallo (45+2'), nella ripresa l'ingresso di Thorgan Hazard ha cambiato volto alla partita: il belga ha servito l'assist del pari a Thauvin (63') e ha poi firmato il gol del raddoppio (83'), su passaggio dell'ex Udinese (ora a quota 4 gol e 7 assist) che ha così ricambiato il favore. Successo pesante (il terzo di fila in campionato) per il Lens, che si porta momentaneamente a -1 dallo stesso Paris Fc e dalle altre squadre in vetta con 14 punti.

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