I fari erano puntati sullo scontro al vertice della Ligue 1 tra il Monaco e il Lille di Davide Ancelotti, la prima delle sei gare valide per l'8ª giornata in programma oggi (domenica 25 ottobre), e il big-match dello stadio 'Louis II' non ha deluso le attese. La sfida, divertente, equilibrata e ricca di colpi di scena si è chiusa sul risultato di 1-1.