Diop risponde a Mbappé: lo scontro al vertice tra Monaco e Lille termina 1-1
Pareggio nel primo match valido per l'8ª giornata del campionato francese
Gli uomini di Ancelotti, rimasti in dieci per il rosso a Nianzou, vengono raggiunti nel finale
I fari erano puntati sullo scontro al vertice della Ligue 1 tra il Monaco e il Lille di Davide Ancelotti, la prima delle sei gare valide per l'8ª giornata in programma oggi (domenica 25 ottobre), e il big-match dello stadio 'Louis II' non ha deluso le attese. La sfida, divertente, equilibrata e ricca di colpi di scena si è chiusa sul risultato di 1-1.
Monaco-Lille 1-1: cronaca, statistiche e tabellino
Diop risponde a Mbappé
Gli uomini di Ancelotti partono con il piede sull'acceleratore e trovano il vantaggio al 24' con Mbappe, abile a sfruttare un assist di Diaoune. Il Monaco attacca, ma non riesce a creare pericoli: al 66' il Lione resta in dieci per l'espulsione di Nianzou; i padroni di casa ne approfittano e raggiungono il meritto preggio al 74' con Diop. Un pareggio che lascia le due squadre appaiate a 15 punti in testa alla classifica, in attesa delle sfide che chiuderanno l'ottavo turno.
Ligue 1: la classifica aggiornata
Marsiglia a caccia del tris, il Rennes ospita lo Strasburgo
Il programma odierno prosegue con altri cinque match. In campo anche il Marsiglia, che tra le mura amiche dello stadio 'Velodrome' contro il Le Havre va a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato. Impegno casalingo anche per il Rennes che, dopo il pareggio di Torino contro la Juve in Europa League, ospita lo Strasburgo. Le altre tre sfide in calendario oggi sono Angers-Lorient, Auxerre-Le Mans e Tolosa-Troyes.
Ligue 1: risultati, tabellini e calendario
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS