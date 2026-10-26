Il Paris Saint Germain batte il Lione e vola in testa: Mayulu e Godts lanciano Luis Enrique

Il Paris Saint Germain si aggiudica il big match contro il Lione, valido come posticipo dell'ottava giornata della Ligue 1. Un successo che permette agli uomini di Luis Enrique di fare un importante balzo in classifica. Approfittando del successo nello scontro diretto e del pareggio tra Monaco e Lille, i parigini volano in testa alla graduatoria con 17 punti; uno in più del Rennes ( trascinato dall'ex laziale Dia ), due sulla coppa Lille-Monaco e tre sul Lione.

Paris Saint Germain-Lione, tabellino e statistiche

Primo tempo equilibrato

Il Psg parte forte e sfiora il gol con Fabian Ruiz. Il Lione risponde con un tentativo di Nuamah respinto dal portiere. Nel giro di due minuti (tra il 19' e il 21') Ferran Torres va vicinissimo al vantaggio, con due conclusioni pericolose; poi è Safonov a dire di no ai tentativi di Athekame e Duranville. Prima dell'intervallo il Psg si rende ancora pericoloso con una conclusione di Akliouche, respinta dal portiere del Lione Greif.

Luis Enrique indovina i cambi

Nella ripresa arriva la svolta: Luis Enrique inserisce Godts e Mayulu per Neves e Ferran Torres: due cambi decisivi. Al 72' Godts serve Mayulu, che da sinistra si accentra e calcia con potenza, beffando Greif sul primo palo. E' la rete che rompe l'equilibrio e che fa esplodere il Parco dei Principi. Passano 12' e arriva il raddoppio: Godts riceve da Ndjantou (entrato a sua volta tre minuti prima) e chiude la partita, regalando al Psg la vittoria e il primato.