Psg in vetta con il minimo sforzo, Lilla di misura. Il Rennes crolla a Nizza

La 9ª giornata di Ligue 1 si è aperta con un triplo anticipo, che ha visto confermarsi in vetta il Psg , corsaro sul campo del fanalino di coda Le Havre, seguito a ruota dal Lilla di Ancelotti, che ha approfittato del ko del Rennes sul campo del Nizza per portarsi al secondo posto.

Ligue 1, la classifica

Psg, manita di rimonta con tripletta di Hakimi

I sensazionalisti avranno esultato al gol di Maja, che al 18' aveva portato in vantaggio il Le Havre ultimo in classifica, contro il Psg, primo. Troppo presto, perché la reazione della capolista è arrivata in fretta con il pari di Godts ed il sorpasso di Hakimi. Che nella ripresa ha fatto prima doppietta e poi tripletta, a cavallo della rete del poker da parte di Mayulu.

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Nizza, che cinquina sul Rennes

Non solo la manita del Psg nel prologo del venerdì della nona giornata del campionato francese. Anche il Nizza mostra il cinque al Rennes, che crolla in Costa Azzurra, perdendo il secondo posto, sotto i colpi di Wahi, autore di una tripletta decisiva, che regala il successo alla squadra di Pantaloni, contro quella di Haise.

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Lilla secondo con Giroud

Ad approfittare del ko del Rennes è il Lilla di Ancelotti, che riguadagna la seconda posizione in classifica alle spalle del Psg. Non semplice il compito contro l'orgoglioso Lens, in un match deciso nel finale dalla rete dell'inossidabile Giroud.

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