Ligue 1, il Troyes si impone contro Le Mans ed esce dalla zona retrocessione
Nel sabato sera della Ligue 1 il Troyes vince 2-0 contro Le Mans in quello che si può già considerare uno scontro salvezza, valido per la nona giornata del campionato francese.
Ligue 1, il Troyes vince contro Le Mans
Con questi tre punti i padroni di casa si portano fuori dalla zona rossa con otto punti in classifica, superando proprio gli avversari, fermi a sette e ora in zona retrocessione. A decidere il match una rete per tempo: la prima di Mouhamed Diop (33'), poi nella ripresa quella di Boura (71').
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS