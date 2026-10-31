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Ligue 1, il Troyes si impone contro Le Mans ed esce dalla zona retrocessione

Decidono le reti di Mouhamed Diop e Boura
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1 min

Pubblicato il 31.10.2026, 22:45

Ligue 1Troyesle mans

Nel sabato sera della Ligue 1 il Troyes vince 2-0 contro Le Mans in quello che si può già considerare uno scontro salvezza, valido per la nona giornata del campionato francese.

Rabiot e Diego Moreira, che look all'arrivo a San Siro: lo stile Milan è impeccabile! 
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Ligue 1, il Troyes vince contro Le Mans

Con questi tre punti i padroni di casa si portano fuori dalla zona rossa con otto punti in classifica, superando proprio gli avversari, fermi a sette e ora in zona retrocessione. A decidere il match una rete per tempo: la prima di Mouhamed Diop (33'), poi nella ripresa quella di Boura (71').

 

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