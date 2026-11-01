Tegola Psg, grave infortunio per Kvara

Il Lione di Fonseca vince ed è terzo. Monaco ko con il Paris Fc

Nei posticipi della 9ª giornata di Ligue 1, risultati importanti per le piazze d'onore alle spalle del Psg capolista
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 01.11.2026, 22:53

Paris FcMarsigliamonaco

La domenica della 9ª giornata di Ligue 1 si è aperta con la manita mostrata dallo Strasburgo all'Auxerre, con i padroni di casa che interrompono una serie di quattro sconfitte consecutive. Essugo, Godo, Harder e la doppietta di Yassine per il 5-1 finale. Di ben altro tenore dal punto di vista della classifica era la sfida tra Paris Fc e Monaco, che ha visto i capitolini imporsi per 3-1 sui monegaschi, grazie alla doppietta di Sinayoko e alla rete di Pagis e issarsi in quarta posizione.

Strasburgo-Auxerre 5-1: cronaca, tabellino e statistiche

Paris FC-Monaco 3-1: cronaca, tabellino e statistiche

Il Lione di Fonseca sale al terzo posto

Visti gli altri risultati, la vittoria più pesante è quella del Lione di Fonseca, che regola per 2-0 l'Angers con un gol per tempo e sale al terzo posto in classifica. Al 38' è Nuamah a sbloccare il risultato sull'assist di Tolisso, che nella ripresa firma personalmente il raddoppio all'86', sancendo il successo dell'Olympique.

Lione-Angers 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Vince il Marsiglia

Vittoria anche per il Marsiglia di Genesio che in casa passa 2-0 contro il Tolosa, salendo a 15 punti al sesto posto in classifica. Decisivi per i tre punti dell'OM sono stati i gol di Harit dopo due minuti e di Gouiri al 25'.

Olympique Marsiglia-Tolosa 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Tutte le news
Ligue 1

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS