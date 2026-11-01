Il Lione di Fonseca vince ed è terzo. Monaco ko con il Paris Fc
La domenica della 9ª giornata di Ligue 1 si è aperta con la manita mostrata dallo Strasburgo all'Auxerre, con i padroni di casa che interrompono una serie di quattro sconfitte consecutive. Essugo, Godo, Harder e la doppietta di Yassine per il 5-1 finale. Di ben altro tenore dal punto di vista della classifica era la sfida tra Paris Fc e Monaco, che ha visto i capitolini imporsi per 3-1 sui monegaschi, grazie alla doppietta di Sinayoko e alla rete di Pagis e issarsi in quarta posizione.
Strasburgo-Auxerre 5-1: cronaca, tabellino e statistiche
Paris FC-Monaco 3-1: cronaca, tabellino e statistiche
Il Lione di Fonseca sale al terzo posto
Visti gli altri risultati, la vittoria più pesante è quella del Lione di Fonseca, che regola per 2-0 l'Angers con un gol per tempo e sale al terzo posto in classifica. Al 38' è Nuamah a sbloccare il risultato sull'assist di Tolisso, che nella ripresa firma personalmente il raddoppio all'86', sancendo il successo dell'Olympique.
Lione-Angers 2-0: cronaca, tabellino e statistiche
Vince il Marsiglia
Vittoria anche per il Marsiglia di Genesio che in casa passa 2-0 contro il Tolosa, salendo a 15 punti al sesto posto in classifica. Decisivi per i tre punti dell'OM sono stati i gol di Harit dopo due minuti e di Gouiri al 25'.
Olympique Marsiglia-Tolosa 2-0: cronaca, tabellino e statistiche
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