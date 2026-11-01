Il Lione di Fonseca vince ed è terzo. Monaco ko con il Paris Fc

La domenica della 9ª giornata di Ligue 1 si è aperta con la manita mostrata dallo Strasburgo all'Auxerre, con i padroni di casa che interrompono una serie di quattro sconfitte consecutive. Essugo, Godo, Harder e la doppietta di Yassine per il 5-1 finale. Di ben altro tenore dal punto di vista della classifica era la sfida tra Paris Fc e Monaco, che ha visto i capitolini imporsi per 3-1 sui monegaschi, grazie alla doppietta di Sinayoko e alla rete di Pagis e issarsi in quarta posizione.