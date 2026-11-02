Ligue 1, il Brest passa a Lorient: Ajorque ed Edjouma decisivi, ma Aiyegun sbaglia un rigore nel recupero

Ligue 1, il Brest vince il derby bretone con il Lorient

La prima frazione vede i padroni di casa creare le opportunità più interessanti, senza però riuscire a concretizzarle. Faye e Baldé provano a impensierire Selvik, mentre Makengo sfiora il vantaggio con un colpo di testa su cross di Cadiou. Il Brest, che parte con un buon possesso palla, fatica progressivamente a trovare spazi contro la difesa compatta del Lorient. Le due squadre rientrano così negli spogliatoi sullo 0-0. La partita cambia volto nella ripresa. Al 51' Ajorque va vicino al gol con un colpo di testa che si stampa sulla traversa, ma al 69' trova il modo di sbloccare il risultato: dopo una combinazione con Doumbia e una prima conclusione respinta, l'attaccante si rialza e dal limite dell'area disegna una splendida traiettoria a giro che supera Mvogo. Il Lorient prova a reagire, ma fatica a rendersi realmente pericoloso. Il finale regala le emozioni più intense. All'89' l'arbitro assegna un calcio di rigore ai padroni di casa per un fallo di mano di Lala. Dal dischetto si presenta Tosin, che però centra il palo e fallisce la possibilità di riportare il risultato in equilibrio. Il Brest ne approfitta e al 93' mette il sigillo sulla vittoria: Versini si rende protagonista di una bella iniziativa sulla sinistra e serve un pallone sul primo palo, dove Edjouma si fa trovare pronto e batte Mvogo con un tocco di sinistro per il definitivo 2-0.