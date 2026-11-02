Ligue 1, il Brest passa a Lorient: Ajorque ed Edjouma decisivi, ma Aiyegun sbaglia un rigore nel recupero
Il Brest si aggiudica il derby bretone superando 2-0 il Lorient al Moustoir, nella sfida valida per la nona giornata di Ligue 1. Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, gli ospiti trovano il vantaggio nella ripresa con Ludovic Ajorque, prima di chiudere definitivamente i conti in pieno recupero grazie a Noah Edjouma. Nel finale il Lorient ha anche l'occasione per riaprire la partita, ma Tosin spreca un calcio di rigore colpendo il palo.
Ligue 1, il Brest vince il derby bretone con il Lorient
La prima frazione vede i padroni di casa creare le opportunità più interessanti, senza però riuscire a concretizzarle. Faye e Baldé provano a impensierire Selvik, mentre Makengo sfiora il vantaggio con un colpo di testa su cross di Cadiou. Il Brest, che parte con un buon possesso palla, fatica progressivamente a trovare spazi contro la difesa compatta del Lorient. Le due squadre rientrano così negli spogliatoi sullo 0-0. La partita cambia volto nella ripresa. Al 51' Ajorque va vicino al gol con un colpo di testa che si stampa sulla traversa, ma al 69' trova il modo di sbloccare il risultato: dopo una combinazione con Doumbia e una prima conclusione respinta, l'attaccante si rialza e dal limite dell'area disegna una splendida traiettoria a giro che supera Mvogo. Il Lorient prova a reagire, ma fatica a rendersi realmente pericoloso. Il finale regala le emozioni più intense. All'89' l'arbitro assegna un calcio di rigore ai padroni di casa per un fallo di mano di Lala. Dal dischetto si presenta Tosin, che però centra il palo e fallisce la possibilità di riportare il risultato in equilibrio. Il Brest ne approfitta e al 93' mette il sigillo sulla vittoria: Versini si rende protagonista di una bella iniziativa sulla sinistra e serve un pallone sul primo palo, dove Edjouma si fa trovare pronto e batte Mvogo con un tocco di sinistro per il definitivo 2-0.
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