Lo strano caso in Ligue 1: squadra rimasta senza presidente, direttore sportivo e allenatore

Caso al Le Havre: cosa è successo

Jean-Michel Roussier non condivideva la scelta e, dopo aver manifestato la propria contrarietà, ha deciso di farsi da parte, rinunciando alla presidenza. Non sarà l’unico addio. Anche Demba Ba ha infatti comunicato la volontà di lasciare il ruolo di direttore sportivo. L’ex centravanti, protagonista in passato con le maglie di Chelsea, Newcastle e Besiktas, aveva raggiunto il Le Havre soltanto la scorsa estate, dopo aver lavorato al Dunkerque. Alla base della sua scelta c’era la possibilità di costruire un percorso condiviso con Digard e Roussier. Con entrambi ormai fuori dal progetto, è venuto meno anche il presupposto su cui aveva fondato il proprio arrivo. Il club deve quindi affrontare una fase di transizione particolarmente delicata, con tre incarichi di primo piano da ricoprire in tempi brevi. Per garantire la gestione ordinaria, le funzioni saranno affidate provvisoriamente a tre figure interne, in attesa delle nomine definitive, che potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Sullo sfondo resta una classifica complicata: dopo nove turni, il Le Havre ha raccolto soltanto due punti e si trova all’ultimo posto in campionato. Rendi il titolo più essenziale e incisivoChiarisci i tre incarichi vacanti