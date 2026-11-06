Ligue 1, il Tolosa supera 3-1 lo Strasburgo
La decima giornata di Ligue 1 si è aperta con l'anticipo dello Stadium de Toulouse tra il Tolosa e lo Strasburgo, che i padroni di casa si sono aggiudicati in rimonta per 3-1, staccando in classifica i rivali.
Hidalgo, McKenzie e Jorgensen per il tris del Tolosa
Match giocato a viso aperto da Tolosa e Strasburgo, che partivano appaiate a quota 10 punti. Hidalgo porta in vantaggio i padroni di casa nel recupero del primo tempo, McKenzie raddoppia in apertura di ripresa, Reyna accorcia le distanze, ristabilite però da Jorgensen, che chiude il conto, fissando il risultato sul 3-1.
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