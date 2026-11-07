Ligue 1, comanda Parigi: vittorie per Psg e Paris Fc
Due soli anticipi per il sabato della 10ª giornata di Ligue 1, aperta al venerdì dal successo del Tolosa. Vincono le squadre di Parigi, il Psg, che ha la meglio sul Troyes e resta in vetta alla classifica, ed il Paris Fc, che passa in casa dell'Auxerre e resta secondo.
Psg e Paris di misura
Classifica invariata in testa allora per i francesi, tutti e due vittoriosi per due set a zero. Nel primo anticpo della decime giornata, successo corsaro del Paris Fc, che passa in casa dell'Auxerre grazie alla rete di Sinayoko. Nel matche serale, vince con lo stesso punteggio il Psg, che supera di misura il Troyes con il gol di Zabarny.
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