Il Lilla passa in casa del Rennes e si rimette nella scia del Psg
La domenica della 10ª giornata di Ligue 1 si è aperta con la sfida del Roazhon Park tra Rennes e Lilla, match d'alta quota nella scia di Psg e Paris Fc, vittoriose negli anticipi del sabato. A seguire le insidiose trasferte per Lione, Monaco e Marsiglia.
Davide Ancelotti si prende il secondo posto
Il Lilla di Davide Ancelotti si prende il secondo posto in classifica, scavalcando il Paris FC e mettendosi nella scia del Psg, grazie al successo per 2-1 in casa del Rennes. Nel primo tempo botta e risposta tra Diaoune e l'ex laziale Dia, ma a metà ripresa decide la rete d Ngoy.
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Trasferte insidiose per Lione, Monaco e Marsiglia
La giornata proseguirà con i match delle 17:15, tra i quali spiccano le trasferte del Lione a Brest e del Monaco a Le Mans. In serata il Marsiglia sul campo del Lens, umiliato in casa dal Como in Champions League.
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