TROYES (Francia) - La Ligue 1 riparte dopo lo sosta per le nazionali con il primo match dell' 11ª giornata , tra le ultime due in classifica, vinto dal Troyes per 3-1 sul Le Havre . La formazione di Stephan Dumont si impone in rimonta, acciuffando tre punti d'oro, contro la formazione ospite sulla cui panchina era all'esordio Valerien Ismael, alla prima da allenatore anche su una panchina francese dopo 12 anni trascorsi all'estero: Ismael è in sella dal 12 novembre al posto di Didier Digard, esonerato e nel frattempo passato al Lens.

Troyes-Le Havre 3-1: cronaca, tabellino e statistiche

Ligue 1, la classifica

La doppietta di Mille

Nel primo tempo il Le Havre, che schiera in porta Arnaud Bodart, figlio d'arte di Gilbert (ex estremo difensore di Brescia e Ravenna), e a centrocampo Richardson, ex della Fiorentina (tuttora proprietaria del suo cartellino), passa in vantaggio al 3' grazie a un destro da fuori area di Maja. Il Troyes, privo dell'italiano Gozzi (ex di Juventus e Cosenza), ribalta il risultato con una doppietta del centrocampista Mille, che colpisce di sinistro al 19' e al 69'. All'89' il Le Havre resta in dieci per l'espulsione di Koffi e all'ottavo minuto di recupero Ripart fissa il punteggio sul 3-1 su calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Mwanga. Grazie al successo di stasera il Troyes sale al 14° posto con 11 punti mentre il Le Havre, alla settima sconfitta consecutiva, è fermo a soli 2 punti, senza aver mai vinto dopo 11 giornate.