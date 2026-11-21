Il Psg passa a Nizza ma perde Doué, uscito in barella e in lacrime prima della Roma
ROMA - La gioia per l'ottava vittoria consecutiva in campionato (la 12ª di fila se si considera anche la Champions League) si mescola alle lacrime di Doué in casa Psg, vittorioso per 3-1 a Nizza nel valido per l'11ª giornata della Ligue 1 ma ora in ansia per le condizioni dell'attaccante, che è uscito in barella dopo essersi infortunato al ginocchio e salterà la sfida di Champions League contro la Roma in programma mercoledì prossimo (25 novembre) al 'Parco dei Principi'. Per lui si teme un lungo stop e non sarebbe ovviamente una buona notizia per il tecnico Luis Enrique, ex giallorosso, che di recente ha già perso Kvaratskhelia (out almeno fino al prossimo aprile).
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Il Psg passa a Nizza ma perde Doué prima della Roma
All'Allianz Riviera fanno subito festa i tifosi di casa, per il gol del vantaggio che arriva al 7' in contropiede e con la firma di Amoura. Il Psg non si scompone e alla mezzora ribalta tutto in due minuti: prima Mayulu realizza il rigore (31') concesso per un tocco di braccio di Xavier Mandza, subito dopo è Doué a siglare la rete del sorpasso (32'). Ennesima rete pesante per l'attaccante, che prima dell'intervallo esce però in lacrime e in barella per un infortunio al ginocchio (distorsione nel tentativo di proteggere un pallone). Al suo posto dentro Ferran Torres che nel finale firma il tris (88'), mentre arriva troppo tardi per il Nizza la rete di Abri (90+5').
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Ora tocca al Lille di Ancelotti, in campo anche il Monaco
Al Psg capolista proverà ora a rispondere il Lille di Davide Ancelotti, secondo in classifica e impegnato in casa contro il Lione in uno dei match in programma stasera, quando scenderanno in campo anche il Monaco (che riceve la visita dell'Auxerre), il Lens (in casa contro il Tolosa) e il Brest (sul campo dello Strasburgo).
Lille-Lione (ore 20:45): segui la diretta
Monaco-Auxerre (ore 20:45): segui la diretta
Lens-Tolosa (ore 20:45): segui la diretta
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