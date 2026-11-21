ROMA - La gioia per l'ottava vittoria consecutiva in campionato (la 12ª di fila se si considera anche la Champions League) si mescola alle lacrime di Doué in casa Psg, vittorioso per 3-1 a Nizza nel valido per l'11ª giornata della Ligue 1 ma ora in ansia per le condizioni dell'attaccante, che è uscito in barella dopo essersi infortunato al ginocchio e salterà la sfida di Champions League contro la Roma in programma mercoledì prossimo (25 novembre) al 'Parco dei Principi'. Per lui si teme un lungo stop e non sarebbe ovviamente una buona notizia per il tecnico Luis Enrique, ex giallorosso, che di recente ha già perso Kvaratskhelia (out almeno fino al prossimo aprile).