ROMA - È calato il sipario in Francia sull' 11ª giornata di Ligue 1 , (dove in vetta c'è sempre il Psg che dopo Kvaratskhelia ha però perso anche Doué prima di sfidare la Roma in Champions League) con il programma completato dalle tre partite andate in scena oggi (domenica 22 novembre).

Ligue 1: la classifica aggiornata

Paris Fc nel segno degli italiani

Vince e convince il Paris Fc, capace di calare un poker di fronte all'Angers: 4-0 il punteggio finale. La seconda squadra di Parigi fa la voce grossa anche grazie ai due italiani, entrambi finiti sul tabellino dei marcatori: Koleosho, infatti, va a segno con un tiro ravvicinato, mentre Coppola con un colpo di testa. Le altre reti portano la firma di Zabi e Maxime Lopez, ex centrocampista di Sassuolo e Fiorentina. Con questo successo, il terzo di fila in campionato, il Paris Fc è secondo in classifica, a -3 punti dai cugini del Psg.

Paris Fc-Angers 4-0: cronaca, statistiche e tabellino

Attesa per Marsiglia e Rennes

Oggi sono in programma altre due partite: Marsiglia-Le Mans e Lorient-Rennes.

Marsiglia-Le Mans: cronaca, statistiche e tabellino

Lorient-Rennes: cronaca, statistiche e tabellino