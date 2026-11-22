Momento difficiale per il Psg. L'infermeria è piena in vista della sfida di Champions League contro la Roma. Doué, infatti, deve fare i conti la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’infortunio è avvenuto durante la partita di Ligue 1 contro il Nizza disputata nell'ultimo turno di campionato. L’attaccante francese è uscito in lacrime al 44’ dopo una torsione del ginocchio, mentre cercava di proteggere il pallone a seguito di un dribbling su Witsel. Prima di lasciare il campo aveva segnato anche il gol del momentaneo 2-1 (poi la partita è finita 3-2). Si tratta di un altro grave problema fisico per il club di Parigi, dopo la recente rottura del crociato di Kvaratskhelia. Luis Enrique dovrà quindi fare a meno di due top player per la gara di Champions League contro la Roma, in programma mercoledì prossimo al Parco dei Principi. L'attacco va rivisto, calcolando che comunque sono a disposizione sia Ferran Torres che Dembelé.