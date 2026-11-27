Brest-Paris Fc 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

Il Paris Fc di Coppola e Koleosho cade a Brest

Titolari gli azzurri Coppola e Koleosho (in campo per 80') tra i parigini del tecnico inglese Liam Rosenior, infilati al 21': cross di Mboup per Ajorque che di sinistro colpisce il palo, sulla respinta si avventa Zogbé che insacca di destro e porta avanti i padroni di casa. Il Paris Fc reagisce ma il portiere di casa Selvik è un muro e alla fine è il Brest a fare festa, con un successo che gli consente di scavalcare il Lione e agganciare momentaneamente il Lille di Davide Ancelotti al terzo posto (a -2 dagli stessi parigini e a -5 dalla vetta).

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