Il Paris Fc cade a Brest e fallisce l'aggancio in vetta al Psg
BREST (FRANCIA) - Dopo tre vittorie consecutive si ferma la corsa del Paris Fc, che perde 1-0 sul campo del Brest nell'anticipo della 12ª giornata della Ligue 1 e fallisce così il momentaneo aggancio in vetta al Psg capolista, che resta a +3 in attesa di ospitare domani (sabato 28 novembre) il Lorient.
Brest-Paris Fc 1-0: cronaca, statistiche e tabellino
Il Paris Fc di Coppola e Koleosho cade a Brest
Titolari gli azzurri Coppola e Koleosho (in campo per 80') tra i parigini del tecnico inglese Liam Rosenior, infilati al 21': cross di Mboup per Ajorque che di sinistro colpisce il palo, sulla respinta si avventa Zogbé che insacca di destro e porta avanti i padroni di casa. Il Paris Fc reagisce ma il portiere di casa Selvik è un muro e alla fine è il Brest a fare festa, con un successo che gli consente di scavalcare il Lione e agganciare momentaneamente il Lille di Davide Ancelotti al terzo posto (a -2 dagli stessi parigini e a -5 dalla vetta).
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