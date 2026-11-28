La 12esima giornata della Ligue 1 regala al Psg di Luis Enrique la nona vittoria in campionato, maturata contro il Lorient grazie alle reti di Mayulu (32') e Dembelé (67'). La capolista consolida il primato in classifica e si riporta a +6 sui rivali del Paris FC, salendo a quota 29.

Ligue 1: Sima ne fa cinque, vince il Nizza. Lille ko

L'Angers si illude con la doppietta di El Ouazzani, a segno al 20' e al 48', ma subisce la rimonta del Lens tra primo e secondo tempo: sui padroni di casa, infatti, si scatena l'uragano Sima, autore di cinque gol tra il 43' e l'81'. Giornata da ricordare per il calciatore giallorosso. 5-2 il finale. Successo anche per il Nizza di Olivier Pantaloni, che sblocca il match con il Troyes con Ndayishimiye, prima del temporaneo pari di Diop. All'alba dell'intervallo trova la via della rete anche Wahi, bravo a finalizzare l'assist di Amoura. Nella ripresa, dilagano i padroni di casa, con lo stesso Wahi che arriva a siglare addirittura la tripletta personale, tra 65' e 69'. 2-1 del Le Mans al Lille, piegato da Mafouta e Rabillard, che rendono vano il gol del momentaneo pareggio di Ueda. In casa del Le Havre, dilaga lo Strasburgo, con Harder che apre la contesa al 7'. In avvio di ripresa, l'espulsione di Samatta complica le cose per i padroni di casa, puniti ancora da Nanasi al 58' ed El Mourabet all'88'. Nel finale, il gol di Nakamura rende solo meno amaro il passivo per il Le Havre.