Tre partite di spessore in questa domenica della Ligue 1, dedicata alla dodicesima giornata di campionato. Il match tra Lione e Monaco ha regalato gol, emozioni ed equilibrio. Botta e risposta nella prima frazione di gioco: padroni di casa in vantaggio con Nakamura e pareggio degli ospiti con Abline. Nella ripresa, dopo una serie di occasioni fallite, il Monaco si portà in vantaggio grazie ad un gol di Balogun. Il Lione spinge e trova il pareggio al 91' con Nartey, ma la gioia per i padroni di casa dura poco: l'arbitro, richiamato dal Var, annulla per un tocco di mano dell'attaccante. I padroni di casa si sbilanciano e si scoprono: al 99' Balogun sigla in ripartenza, la rete del definitivo 3-1. Con questo successo il Monaco raggiunge quota 20 e aggancia Lione e Nizza al sesto posto.