Ligue 1, Balogun trascina il Lione. Il Marsiglia batte l'Auxerre e vola al terzo posto
Tre partite di spessore in questa domenica della Ligue 1, dedicata alla dodicesima giornata di campionato. Il match tra Lione e Monaco ha regalato gol, emozioni ed equilibrio. Botta e risposta nella prima frazione di gioco: padroni di casa in vantaggio con Nakamura e pareggio degli ospiti con Abline. Nella ripresa, dopo una serie di occasioni fallite, il Monaco si portà in vantaggio grazie ad un gol di Balogun. Il Lione spinge e trova il pareggio al 91' con Nartey, ma la gioia per i padroni di casa dura poco: l'arbitro, richiamato dal Var, annulla per un tocco di mano dell'attaccante. I padroni di casa si sbilanciano e si scoprono: al 99' Balogun sigla in ripartenza, la rete del definitivo 3-1. Con questo successo il Monaco raggiunge quota 20 e aggancia Lione e Nizza al sesto posto.
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Colpaccio e terzo posto per il Marsiglia
Vittoria pesante per il Marsiglia, che nell'anticipo domenicale della 12ª giornata di Ligue 1 espugna l'Abbé-Deschamps, superando l'Auxerre per 2-0 e andando ad agganciare al terzo posto, a quota 21 punti, sia Brest che Lilla. A decidere il match per l'Olympique le reti al 5' di Gouiri e al 49' del primo tempo, su rigore, da Paixao. Padroni di casa costretti a giocare in inferiorità numerica per tutta la ripresa a causa del rosso a Tuanzebe.
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Il Tolosa batte il Rennes
Vittoria casalinga per il Tolosa, che si impone 3-2 sul Rennes. I padroni di casa sembrano dominare e si portano sul 3-0, grazie alle reti di Oppong, Tengstedt e Jorgensen. Gli ospiti, con l'ex laziale Boulaye Dia in campo, reagiscono e in pieno recupero segnano le due reti che riaprono la sfida e regalano un finale avvincente: protagonista della sfida è Lepaul autore di una doppietta.
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