Premier League, Manchester City ko a Liverpool: l'Arsenal ringrazia e allunga

LEEDS (Regno Unito) - Vince ancora l’Arsenal, che resta al comando della classifica piegando il Leeds 1-0 grazie alla rete di Saka. Succede di tutto però a Elland Road con il match sospeso al secondo minuto di gioco e per oltre mezz’ora a causa di problemi tecnici, che impedivano la comunicazione tra arbitro e Var. A inizio ripresa gol annullato a Bamford, che poco dopo si fa ipnotizzare da Ramsdale fallendo il rigore del possibile pari. Nel finale rigore concesso e poi revocato per i padroni dicasa, come l’espulsione comminata a Gabriel, subito ritirata.