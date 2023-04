Follia Lopes, prima eletto Mvp poi sfiora la rissa con i tifosi: il motivo

Dopo il fischio finale di Lione-Marsiglia, terminata 1-2, i tifosi della squadra di casa hanno iniziato ad insultare i loro stessi giocatori. Il match, è stato fermo sull'1-1 fino al 94', quando un clamoroso autogol di Malo Gusto ha permesso alla squadra in trasferta di portare a casa i 3 punti scatenando la reazione furiosa dei tifosi. Lopes, portiere del Lione e Mvp della partita, non ha gradito la contestazione e si è scagliato contro la curva in malo modo.