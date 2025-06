Lione, accordo con la Uefa: potrà giocare in Europa League solo se...

Un raggio di luce nella situazione disastrosa del Lione. Nei giorni scorsi è stata notificata la retrocessione d'ufficio del club in Ligue 2: la decisione è arrivata dall'oganismo di controllo finanziario del calcio francese, il DNCG, per dei problemi del club a livello economico. Ma, mentre il proprietario Textor continua a lottare legalmente per risolvere la questione, il Lione è riuscito a strappare un accordo importantissimo con la Uefa.