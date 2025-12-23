Ufficiale, Endrick al Lione: la cessione in prestito del Real Madrid

Endrick lascia il Real Madrid e arriva al Lione . Il brasiliano arriva in prestito e rimarrà fino alla fine della stagione. Arrivato a Madrid nel luglio del 2024, in un anno e mezzo, prima con Ancelotti e ora con Xabi Alonso , il classe 2006 non è riuscito a dimostrare il valore che aveva convinto i Blancos dal Palmeiras. Ora l'occasione per passare più tempo in campo con la squadra di Fonseca .

Endrick al Lione, il comunicato

Questo il comunicato del club: "A soli 19 anni, Endrick si unisce all'OL con una solida esperienza ai massimi livelli e una maturità maturata in contesti sportivi impegnativi. Il suo profilo offensivo, il suo impatto in aree chiave e la sua energia sono risorse importanti per supportare la squadra nella seconda metà della stagione, caratterizzata da numerosi obiettivi da raggiungere. L'Olympique Lyonnais è lieto di dare il benvenuto a Endrick, che sarà presente dal 29 dicembre per l'inizio del ritiro precampionato con la prima squadra, e ringrazia il Real Madrid per la qualità delle trattative e la collaborazione che hanno reso possibile il suo arrivo".