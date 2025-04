De Zerbi, lo sfogo in conferenza: "Mi hanno dipinto come un criminale"

Il Marsiglia non è riuscito a dare fastidio al Paris Saint-Germain , che ha già vinto il campionato , ma De Zerbi sta lottando per riportare il club in Champions League . La squadra al momento è al terzo posto in una bagarre allargata che va dal secondo fino al sesto. Il Marsiglia viene da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite ed è reduce da quella più pesante contro il Monaco , che sancito il sorpasso al secondo posto dei monegaschi. De Zerbi è stato oggetto di diverse proteste e si è sfogato con i media in conferenza stampa: " Mi hanno dipinto come un criminale , ma non è così. Dal 6 luglio fino ad oggi ho dato tutto per questa maglia e per questo club. Sono sempre stato professionale".

De Zerbi si sfoga contro i media e pensa al Montpellier: "Abbiamo il potenziale per tornare secondi"

L'allenatore aggiunge: "A volte ho commesso errori e ne commetterò ancora nella mia carriera. Però mi dà fastidio quando escono cose false sui giornali. Faccio tutto in buona fede, voglio solo aiutare il club a qualificarsi in Champions League, far sì che la squadra possa giocare il martedì o il mercoledì sera. Do tutto". Poi torna a parlare della sfida contro il Monaco: "Cerco di essere realista. A Monaco ho visto un buon primo tempo, abbiamo dominato a centrocampo e abbiamo avuto delle occasioni. Domani abbiamo il potenziale per vincere e tornare al secondo posto, oppure aumentare il distacco dai nostri inseguitori. Abbiamo il potenziale per ottenere cinque vittorie. Dobbiamo vincere la partita sul campo e non con le chiacchiere. Domani tutto dipenderà da cosa vogliamo fare, il risultato non è scritto. Balerd' Voglio che giochi la settimana prossima. Luiz Felipe non è ancora pronto per partire titolare".