De Zerbi sbotta in conferenza: "Il ritiro, gli spaghetti... Avete rotto!"

Dopo il successo per 4-1 contro il Brest , Roberto De Zerbi ha deciso di prolungare il ritiro del Marsiglia a Roma , rispondendo alle critiche dei media francesi: "L'Italia? Martedì. Lavoreremo, saremo tutti insieme. Non è una punizione. I giocatori sono contenti", ha spiegato l’allenatore a Dazn.

Marsiglia, De Zerbi: "Mi avete rotto"

In conferenza stampa, invecem De Zerbi ha criticato duramente l'attenzione mediatica sulla sua scelta: "Per tutta la settimana, voi media non avete fatto altro che parlare di questo: pagine sullo stage, sulla messa al verde, sugli spaghetti, del fatto che dovevo tornare a casa nel mio paese. Mi avete rotto...".

"Dobbiamo concentrarci sull'obiettivo Champions League"

Sulla scelta di Roma ha aggiunto: "Perché Roma? Semplicemente perché non si è trovata vicino a Cannes, a Montpellier, a Saint-Tropez... Una struttura per chiuderci dentro per poterci concentrare sull'obiettivo della Champions League". L’obiettivo è chiaro: "Se guardiamo agli ultimi dieci anni, l'OM è riuscita a qualificarsi solo tre volte, quindi non è una cosa scontata. Noi ci teniamo davvero".