De Zerbi sul futuro: "Nessun contatto con altri club, voglio restare a Marsiglia ma..."

De Zerbi: "Parlerò con la squadra. Dovremo fare un programma per il futuro"

De Zerbi ha aggiunto: "Sono molto stanco. Questa è stata una stagione difficile, ma so che dopo cinque giorni mi mancherà il calcio. Parlerò con la squadra. Dobbiamo guardare bene, analizzare bene questa stagione, le cose che ho sbagliato, perché ce ne sono, e quelle che non sono andate bene. Dovremo fare un programma per il futuro".

De Zerbi: "Ci sono cose che non sono piaciute al club, altre a me"

De Zerbi ha concluso:: "La volontà di rimanere, al 100%, ma è stata una stagione molto dura per tutti, bisogna discutere di come è andata. Ci sono sicuramente cose che non sono piaciute al club, e altre a me. Non voglio andare via di mia iniziativa e non ho contatti con altri club, ma dobbiamo vedere come è stata la stagione e come sarà la prossima. Sono cose normali, che si fanno ovunque. Dobbiamo parlare di cose che devono essere risolte e discusse per andare avanti meglio".