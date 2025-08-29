De Zerbi svela il retroscena sul consiglio dato a Rabiot: "Ha deciso di non seguirlo ma non è stato giusto per..."

Roberto De Zerbi ha negato di aver chiesto ad Adrien Rabiot di cambiare agente. L'allenatore dell'Olympique Marsiglia ha parlato all'antivigilia della sfida in trasferta contro il Lione, valida per la terza giornata di Ligue 1, e ha ribadito che la questione di una partenza durante la sessione estiva di calciomercato o del reintegro in rosa del centrocampista sarà decisa tra il giocatore e la dirigenza del club marsigliese. De Zerbi ha spiegato: "Ho dato un consiglio a Rabiot. Gli ho ripetuto il consiglio che gli avevo dato. Era di andare al club e scusarsi per il gesto fatto a Rennes. A causa del suo entourage, le sue parole sono state amplificate. Non è stato giusto nei confronti del presidente, dei suoi compagni di squadra e del gruppo. Quindi è l'unico consiglio che gli ho dato".
De Zerbi: "Non sono il tipo di persona che crea mette le persone l'una contro l'altra"
Rabiot è ancora fuori dall'elenco dei convocati. De Zerbi ha aggiunto: "Non ho mai pensato di incoraggiarlo a cambiare agente. Non sono affatto il tipo di persona che crea problemi e mette le persone l'una contro l'altra. No, non mi è mai passato per la testa. Non è un mio problema, è un problema dell'entourage di Adrien. Devo comportarmi solo in relazione al comportamento di Adrien e in relazione al mio rapporto con Adrien. Non con il suo entourage".
De Zerbi: "Ora è una questione tra Rabiot e il club"
De Zerbi ha concluso: "Gli ho dato questo consiglio, ma per il momento ha deciso di non seguirlo. Quindi non ho altro da dire al riguardo. Domenica abbiamo una partita molto importante e la questione Rabiot è chiusa. Ora è una questione tra lui e il club. Ma sarà lui a decidere se andare a vedere il club o meno. Ma, per il momento, non è più una cosa che mi riguarda".