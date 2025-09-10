Pavard non sta nella pelle: "Nella mia testa c'era solo il Marsiglia"

Pavard: "Gruppo di qualità, orgoglioso di unirmi al Marsiglia"

Come riportato da Minute OM: "Sono molto orgoglioso di unirmi al Marsiglia, un club così prestigioso. Non vedo l'ora di essere al Vélodrome venerdì e sentire il calore dei tifosi. Voglio vivere grandi emozioni qui. Ho già giocato con il Lille al Vélodrome. C'era un'atmosfera incredibile. Non vedo l'ora di iniziare e di vivere grandi momenti con l'OM. C'era solo l'OM nella mia testa. Volevo solo l'OM. Ho avuto un bel colloquio con Benatia. Sta facendo un buon lavoro qui da due anni. Sono felice di unirmi al gruppo. C'è un gruppo di qualità. Spero che faremo grandi cose insieme. Più di me conta la squadra. C'è una partita importante da vincere venerdì. Poi, avremo tempo per concentrarci sulla Champions League".