De Zerbi: "Greenwood il più forte in Europa, può ambire al Pallone d'Oro". Poi scherza sul suo francese: "Vorrei..."

"Lo vedo tutti i giorni, il suo potenziale è enorme. Non vedo altri giocatori in Europa dello stesso livello. Ha il potenziale di un Pallone d'Oro , sta a lui capire se vuole fare di tutto per lottare per vincerlo o no". Così Roberto De Zerbi su Mason Greenwood . Così l'allenatore del Marsiglia alla vigilia della trasferta sul campo del Metz , valida per la sedicesima giornata di Ligue 1 . De Zerbi ha spiegato: "Greenwood ha qualità degne del Pallone d'Oro. Voglio che sia più continuo. Deve pressare con più intensità, deve gestire meglio la palla quando la squadra è in difficoltà, non perderla facilmente ma tenerla per permettere alla squadra di avanzare. Non devo essere amico dei giocatori, sono pagato per aiutarli a migliorare e a ottenere risultati. Tratto tutti bene. Mi fa piacere se mi apprezzano come persona. Devo essere esigente, ottenere risultati e far crescere giocatori come Greenwood".

De Zerbi: "Vorrei parlare francese, ma devo trovare il tempo per studiare!"

Poi il tecnico bresciano ha scherzato sul suo francese: "Vorrei parlare francese, ma devo trovare il tempo per studiare! Esprimermi chiaramente è un po' più difficile, ma arriverà il momento..."

Rulli paragona Greenwood a Messi: "È capace di tutto"

Tornando a Greenwood anche il portiere argentino Rulli non ha lesinato parole d'elogio con tanto di illustre paragone: "Mason è uno dei migliori compagni di squadra che abbia mai avuto in carriera. Ho condiviso lo spogliatoio con molti buoni giocatori, alcuni anche spettacolari, nella mia squadra. Dopo Leo Messi, che gioca un campionato a sé, Mason è capace di tutto. Sa tirare con il destro, con il sinistro, è veloce, è intelligente. Ha iniziato a lavorare di più per la squadra. Il Mason di oggi è completamente diverso da quello arrivato la scorsa stagione. Si è assunto la responsabilità di essere uno dei migliori giocatori della Ligue 1 e sta facendo un ottimo lavoro".