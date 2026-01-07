Dugarry durissimo su De Zerbi: "Allenatore mediocre e sopravvalutato"

Dugarry: "De Zerbi? Allenatore sopravvalutato, ecco cosa serve al Marsiglia"

L'ex Milan ha poi parlato in generale di De Zerbi e l'attacco è stato ancora più diretto: "Ti dice che deve diventare uno psicologo. Smettila con la psicologia, amico! Hai sette assistenti, diventa un allenatore, è tutto ciò che ti chiediamo. Gli è stata data l'opportunità, e anch'io ci credevo, di diventare un allenatore migliore, ma non va avanti. È sopravvalutato, ha sempre allenato solo squadre mediocri. E mese dopo mese sta dimostrando di essere solo un allenatore mediocre". Secondo Dugarry, il Marsiglia avrebbe bisogno di un cambio in panchina - "Hanno bisogno di qualcuno che capisca di calcio, qualcuno che abbia altre intuizioni dal punto di vista tattico, che faccia sostituzioni mirate durante la partita" - poi si 'ammorbidisce' su De Zerbi: "Ha una chance straordinaria: nonostante 5 sconfitte e 2 pareggi è comunque in corsa, tutto può ancora succedere".