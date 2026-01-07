Dugarry durissimo su De Zerbi: "Allenatore mediocre e sopravvalutato"
MARSIGLIA (FRANCIA) - Continua a fare rumore, in Francia e non solo, il ko interno del Marsiglia nell'ultima giornata di Ligue 1. L'Olympique crolla contro il Nantes che si impone al 'Velodrome' con un netto 2-0: in gol Centonze e il grande ex Cabella. La pesantissima sconfitta ha ufficialmente aperto la crisi in casa OM, ora terzo in classifica - a pari merito con il Lille a 32 punti - ma a -7 dal Psg secondo e a 8 lunghezze dalla capolista Lens. Chi ha criticato duramente l'operato della squadra di De Zerbi nella sfida con i canarini è stato Christophe Dugarry, ex attaccante della Francia e, tra le altre, del Milan (stagione 1996/97, ndr) che si è scagliato senza mezzi termini contro il tecnico italiano con toni particolarmente duri.
Dugarry, che attacco a De Zerbi: "Completamente perso, non capisce niente"
Intervenuto nel corso della trasmissione 'Rothen s'enflamme' sull'emittente radiofonica RMC, Dugarry ha puntato il dito contro la gestione di De Zerbi nell'ultimo match con il Nantes: "Non si rendeva conto che la sua squadra non avrebbe avuto energie. Tu sei l'allenatore dell'OM. Non so cosa stia facendo, è completamente perso, non capisce niente". Poi ha tuonato contro la squadra: "Sono tutti pessimi e disastrosi. È l'inizio della stagione, di solito sei contento di giocare una partita, lo stadio è pieno. Di solito dovresti affrontare un avversario minore sulla carta, ma ancora una volta, al Velodrome si rimettono tutti in carreggiata".
Dugarry: "De Zerbi? Allenatore sopravvalutato, ecco cosa serve al Marsiglia"
L'ex Milan ha poi parlato in generale di De Zerbi e l'attacco è stato ancora più diretto: "Ti dice che deve diventare uno psicologo. Smettila con la psicologia, amico! Hai sette assistenti, diventa un allenatore, è tutto ciò che ti chiediamo. Gli è stata data l'opportunità, e anch'io ci credevo, di diventare un allenatore migliore, ma non va avanti. È sopravvalutato, ha sempre allenato solo squadre mediocri. E mese dopo mese sta dimostrando di essere solo un allenatore mediocre". Secondo Dugarry, il Marsiglia avrebbe bisogno di un cambio in panchina - "Hanno bisogno di qualcuno che capisca di calcio, qualcuno che abbia altre intuizioni dal punto di vista tattico, che faccia sostituzioni mirate durante la partita" - poi si 'ammorbidisce' su De Zerbi: "Ha una chance straordinaria: nonostante 5 sconfitte e 2 pareggi è comunque in corsa, tutto può ancora succedere".
