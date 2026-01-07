Corriere dello Sport.it
mercoledì 7 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dugarry durissimo su De Zerbi: "Allenatore mediocre e sopravvalutato"

L'ex attaccante della Francia, con un passato al Milan, si scaglia contro il tecnico del Marsiglia dopo il pesante ko casalingo con il Nantes: i dettagli
TagsDugarryde zerbiMarsiglia
Marsiglia

Marsiglia

Tutte le notizie sulla squadra

MARSIGLIA (FRANCIA) - Continua a fare rumore, in Francia e non solo, il ko interno del Marsiglia nell'ultima giornata di Ligue 1. L'Olympique crolla contro il Nantes che si impone al 'Velodrome' con un netto 2-0: in gol Centonze e il grande ex Cabella. La pesantissima sconfitta ha ufficialmente aperto la crisi in casa OM, ora terzo in classifica - a pari merito con il Lille a 32 punti - ma a -7 dal Psg secondo e a 8 lunghezze dalla capolista Lens. Chi ha criticato duramente l'operato della squadra di De Zerbi nella sfida con i canarini è stato Christophe Dugarry, ex attaccante della Francia e, tra le altre, del Milan (stagione 1996/97, ndr) che si è scagliato senza mezzi termini contro il tecnico italiano con toni particolarmente duri.

Dugarry, che attacco a De Zerbi: "Completamente perso, non capisce niente"

Intervenuto nel corso della trasmissione 'Rothen s'enflamme' sull'emittente radiofonica RMC, Dugarry ha puntato il dito contro la gestione di De Zerbi nell'ultimo match con il Nantes: "Non si rendeva conto che la sua squadra non avrebbe avuto energie. Tu sei l'allenatore dell'OM. Non so cosa stia facendo, è completamente perso, non capisce niente". Poi ha tuonato contro la squadra: "Sono tutti pessimi e disastrosi. È l'inizio della stagione, di solito sei contento di giocare una partita, lo stadio è pieno. Di solito dovresti affrontare un avversario minore sulla carta, ma ancora una volta, al Velodrome si rimettono tutti in carreggiata".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Marsiglia

Dugarry: "De Zerbi? Allenatore sopravvalutato, ecco cosa serve al Marsiglia"

L'ex Milan ha poi parlato in generale di De Zerbi e l'attacco è stato ancora più diretto: "Ti dice che deve diventare uno psicologo. Smettila con la psicologia, amico! Hai sette assistenti, diventa un allenatore, è tutto ciò che ti chiediamo. Gli è stata data l'opportunità, e anch'io ci credevo, di diventare un allenatore migliore, ma non va avanti. È sopravvalutato, ha sempre allenato solo squadre mediocri. E mese dopo mese sta dimostrando di essere solo un allenatore mediocre". Secondo Dugarry, il Marsiglia avrebbe bisogno di un cambio in panchina - "Hanno bisogno di qualcuno che capisca di calcio, qualcuno che abbia altre intuizioni dal punto di vista tattico, che faccia sostituzioni mirate durante la partita" - poi si 'ammorbidisce' su De Zerbi: "Ha una chance straordinaria: nonostante 5 sconfitte e 2 pareggi è comunque in corsa, tutto può ancora succedere".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Marsiglia

MARSIGLIA (FRANCIA) - Continua a fare rumore, in Francia e non solo, il ko interno del Marsiglia nell'ultima giornata di Ligue 1. L'Olympique crolla contro il Nantes che si impone al 'Velodrome' con un netto 2-0: in gol Centonze e il grande ex Cabella. La pesantissima sconfitta ha ufficialmente aperto la crisi in casa OM, ora terzo in classifica - a pari merito con il Lille a 32 punti - ma a -7 dal Psg secondo e a 8 lunghezze dalla capolista Lens. Chi ha criticato duramente l'operato della squadra di De Zerbi nella sfida con i canarini è stato Christophe Dugarry, ex attaccante della Francia e, tra le altre, del Milan (stagione 1996/97, ndr) che si è scagliato senza mezzi termini contro il tecnico italiano con toni particolarmente duri.

Dugarry, che attacco a De Zerbi: "Completamente perso, non capisce niente"

Intervenuto nel corso della trasmissione 'Rothen s'enflamme' sull'emittente radiofonica RMC, Dugarry ha puntato il dito contro la gestione di De Zerbi nell'ultimo match con il Nantes: "Non si rendeva conto che la sua squadra non avrebbe avuto energie. Tu sei l'allenatore dell'OM. Non so cosa stia facendo, è completamente perso, non capisce niente". Poi ha tuonato contro la squadra: "Sono tutti pessimi e disastrosi. È l'inizio della stagione, di solito sei contento di giocare una partita, lo stadio è pieno. Di solito dovresti affrontare un avversario minore sulla carta, ma ancora una volta, al Velodrome si rimettono tutti in carreggiata".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Marsiglia

Da non perdere

Il Marsiglia scivola in casa col NantesCoppa di Francia, goleada Marsiglia
1
Dugarry durissimo su De Zerbi: "Allenatore mediocre e sopravvalutato"
2
Dugarry: "De Zerbi? Allenatore sopravvalutato, ecco cosa serve al Marsiglia"

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS