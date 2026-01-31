De Zerbi non si arrende dopo il tracollo in Champions: "Dimissioni? Mi hanno insegnato che..."
MARSIGLIA (FRANCIA) - Non si placa, in casa Marsiglia, l'amarezza per la clamorosa eliminazione in Champions League. Il gol di Trubin del Benfica, arrivato all'ultimo secondo contro il Real Madrid, ha condannato l'OM a un'anticipata uscita di scena, complice anche il tracollo di Greenwood e compagni al 'Jan Breydel' con il Bruges. Al pesante ko per 3-0 in Belgio è seguita la durissima conferenza stampa post-partita di De Zerbi (qui le sue parole) alimentando le sempre più insistenti voci di un esonero del tecnico italiano o, addirittura, delle imminenti dimissioni. L'ex tecnico del Sassuolo ha però chiarito quello che sarà il suo futuro a breve termine.
"Esonero o dimissioni? Io sono di nuovo qui, non c'è nulla da confermare o smentire", ha spiegato l'allenatore del Marsiglia nell'attesissima conferenza stampa pre-partita di Ligue 1 contro il Paris FC (questa sera, sabato 31 gennaio, alle 17). "Con Pablo Longoria e Medhi Benatia (rispettivamente presidente e ds del Marsiglia, ndr) ne abbiamo parlato. Ci siamo incontrati per cercare di trovare la migliore soluzione possibile e l'abbiamo fatto. Io sono ancora qui. Mi hanno insegnato ad assumermi le mie responsabilità e non c'è nulla da confermare: ero l'allenatore dell'OM e lo sono ancora. Ho la forza di restare a Marsiglia per altri 5 o 6 anni perché ho la passione, mi piace qui". De Zerbi poi chiarisce: "I giocatori mi sostengono e quello che mi dà fastidio sono le sconfitte. Non è una questione di passione, ma di impotenza. Sono sconfitte che lasciano il segno, ma i giocatori hanno grandi qualità umane e sportive".