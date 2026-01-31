De Zerbi non si arrende dopo il tracollo in Champions: "Dimissioni? Mi hanno insegnato che..."

De Zerbi non si arrende dopo il tracollo del Marsiglia: "Dimissioni? Da qui non mi muovo"

"Esonero o dimissioni? Io sono di nuovo qui, non c'è nulla da confermare o smentire", ha spiegato l'allenatore del Marsiglia nell'attesissima conferenza stampa pre-partita di Ligue 1 contro il Paris FC (questa sera, sabato 31 gennaio, alle 17). "Con Pablo Longoria e Medhi Benatia (rispettivamente presidente e ds del Marsiglia, ndr) ne abbiamo parlato. Ci siamo incontrati per cercare di trovare la migliore soluzione possibile e l'abbiamo fatto. Io sono ancora qui. Mi hanno insegnato ad assumermi le mie responsabilità e non c'è nulla da confermare: ero l'allenatore dell'OM e lo sono ancora. Ho la forza di restare a Marsiglia per altri 5 o 6 anni perché ho la passione, mi piace qui". De Zerbi poi chiarisce: "I giocatori mi sostengono e quello che mi dà fastidio sono le sconfitte. Non è una questione di passione, ma di impotenza. Sono sconfitte che lasciano il segno, ma i giocatori hanno grandi qualità umane e sportive".