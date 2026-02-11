Dalla bruciante sconfitta col Psg alle liti interne: perché De Zerbi non è più l'allenatore del Marsiglia

Il Marsiglia e Roberto De Zerbi si separano consensualmente. È stato trovato l’accordo tra il club francese e l’allenatore italiano per la risoluzione del contratto visto che non esistevano più i presupposti per continuare il cammino insieme. La decisione è arrivata dopo la durissima sconfitta per 5-0 contro il Psg , al termine della quale De Zerbi aveva dichiarato: "È un periodo difficile e non capisco i miei giocatori. Abbiamo fatto una buona prestazione contro Rennes e Lens, e poi cadiamo nella disperazione più totale". Finisce dopo un anno e sette mesi, quindi, l'avventura di De Zerbi sulla panchina del club francese.

Il comunicato stampa del Marsiglia

Nel comunicato stampa pubblicato dal club francese si legge che la decisione è stata presa "a seguito di discussioni che hanno coinvolto tutti gli attori della dirigenza del club (...). È stata una decisione collettiva e difficile, presa dopo un'attenta riflessione nell'interesse del club per affrontare le sfide sportive di questo finale di stagione".

L'avventura di De Zerbi al Marsiglia con l'amaro epilogo in Champions e con il Psg

Arrivato nell'estate del 2024 e dopo aver ottenuto un ottimo secondo posto in campionato la scorsa stagione, il 46enne italiano si è trovato sotto pressione ancora maggiore dopo l'umiliante sconfitta di domenica al Parco dei Principi. I tifosi e la stampa locale, a cominciare da La Provence che lo aveva definito beffardamente "il meno performante della capitale", non gli avevano perdonato la pesante sconfitta nel Le Classique contro i loro acerrimi rivali. L'epilogo è arrivato rapidamente. "L'Olympique de Marseille desidera ringraziare Roberto De Zerbi per il suo impegno, professionalità e serietà, segnati in particolare dal 2° posto ottenuto nella stagione 2024/25", ha sottolineato il club.

A pesare nella decisione finale, oltre alla sconfitta pesantissima contro il Psg, anche l'eliminazione in Champions League, segnata dalle sconfitte interne contro il Liverpool (3-0) e l'ultima, decisiva, a Bruges sempre per 3-0.

Le parole del presidente del Marsiglia su De Zerbi

"In una società abituata a prosciugare i propri allenatori, l'annunciato progetto di un ciclo triennale con De Zerbi aveva fatto sorridere anche i più scettici", si legge sul sito di Le Parisien. "Roberto ha tutto ciò che cercavamo: filosofia di gioco, ambizione, talento, professionalità e la personalità di un leader", aveva sottolineato allora, presidente dell'OM, ​​al momento della firma. L'uomo in questione aveva insistito di non essere "né il messia né il salvatore", avvertendo che con lui "non ci sono mai sfumature di grigio, solo bianco o nero". Alla fine, è stato quest'ultima a prevalere nelle ultime settimane, segnando la fine della sua avventura a Marsiglia.