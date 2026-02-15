Marsiglia, Benatia si dimette: "Crescente insoddisfazione, non voglio diventare un peso"

Mehdi Benatia non è più il direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia . L'ex difensore di Juve e Roma ha rassegnato le sue dimissioni a pochi giorni dalla separazione tra il club francese e Roberto De Zerbi . Alta tensione all'interno degli ambienti OM, come confermano le parole del dirigente marocchino.

Marsiglia, Benatia si dimette: "Ho presentato le mie dimissioni, crescente insoddisfazione"

Così Mehdi Benatia sui propri canali social ufficiali: "Conoscete la mia franchezza e trasparenza. Viste le tensioni che circondano la dirigenza, ho affettivamente presentato le mie dimissioni perché secondo me la società viene sempre prima degli uomini e non voglio che la mia presenza diventi un peso per l’organizzazione. Me ne vado con il rammarico di non essere riuscito a calmare il clima attorno al gruppo. Sento una crescente insoddisfazione, una disconnessione di cui mi pento profondamente. L’obiettivo di qualificarci per la Champions è chiaramente alla nostra portata e siamo ancora in lizza per la Coppa di Francia".