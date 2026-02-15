Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 15 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Marsiglia, Benatia si dimette: "Crescente insoddisfazione, non voglio diventare un peso"

A pochi giorni dalla separazione con Roberto De Zerbi, è addio anche con l'ex difensore di Juve e Roma
2 min
TagsBenatiaMarsigliaLigue 1
Marsiglia

Marsiglia

Tutte le notizie sulla squadra

Mehdi Benatia non è più il direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia. L'ex difensore di Juve e Roma ha rassegnato le sue dimissioni a pochi giorni dalla separazione tra il club francese e Roberto De Zerbi. Alta tensione all'interno degli ambienti OM, come confermano le parole del dirigente marocchino.

Marsiglia, Benatia si dimette: "Ho presentato le mie dimissioni, crescente insoddisfazione"

Così Mehdi Benatia sui propri canali social ufficiali: "Conoscete la mia franchezza e trasparenza. Viste le tensioni che circondano la dirigenza, ho affettivamente presentato le mie dimissioni perché secondo me la società viene sempre prima degli uomini e non voglio che la mia presenza diventi un peso per l’organizzazione. Me ne vado con il rammarico di non essere riuscito a calmare il clima attorno al gruppo. Sento una crescente insoddisfazione, una disconnessione di cui mi pento profondamente. L’obiettivo di qualificarci per la Champions è chiaramente alla nostra portata e siamo ancora in lizza per la Coppa di Francia".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Marsiglia

Da non perdere

Fonseca e l'addio di De ZerbiMarsiglia, la separazione con De Zerbi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS