Anche il Marsiglia è un caos: Aubameyang in ritiro usa un estintore contro Bob Tahri
A pochi mesi dalla rissa che vide protagonisti Rowe e Rabiot sotto la gestione De Zerbi, si accende un nuovo caso all'interno dell'ambiente dell'Olympique Marsiglia. Ad essere coinvolto in prima persona, stavolta, è proprio Pierre-Emerick Aubameyang, uno dei calciatori più rappresentativi della rosa del club francese. L'episodio, secondo quanto riportato da L'Equipe, risale alla serata di giovedì, quando l'ex Milan ha utilizzato un estintore contro l'ex atleta professionista Bob Tahri.
Caso Aubameyang, fuori rosa dopo aver usato un estintore contro Bob Tahri
Uno scherzo finito male? Forse. Intanto, il Marsiglia ha già sanzionato Pierre-Emerick Aubameyang, escludendolo dalla trasferta con il Le Havre. Tutto è successo giovedì sera, durante la quarta notte di ritiro: in Francia, raccontano di un Aubameyang che ha messo a soqquadro diverse camere nel corso della serata, per rompere la monotonia del ritiro e ravvivare i compagni con spirito goliardico. Poi, però, ha preso un estintore e lo ha utilizzato contro Bob Tahri, rappresentante della dirigenza sportiva dell'OM e incaricato di far rispettare il coprifuoco alla Commanderie. Un gesto non particolarmente gradito dall'ex campione dei 3000 metri siepi, che si è visto sporcare anche il letto e alcuni suoi oggetti personali. Ieri pomeriggio, la società ha riunito il gruppo e ha punito Aubameyang con la mancata convocazione per Le Havre-Marsiglia. Prontamente, sono arrivate le scuse formali del giocatore, che ha ribadito al club e a Tahri la volontà di voler "creare un po' di atmosfera".