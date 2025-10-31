Pogba, sfortuna incredibile e nuovo infortunio: salta il Paris, slitta il suo debutto con il Monaco

Pocognoli: "Pogba si è infortunato a una caviglia"

Ad annunciarlo è stato proprio Pocognoli: "Paul ha subito un infortunio alla caviglia ieri in allenamento. Stiamo aspettando la conferma sulla gravità dell'infortunio, ma sì, sarà assente domani. La sua caviglia ha subito una lieve distorsione, dobbiamo aspettare ulteriori accertamenti. È riuscito a terminare la seduta di ieri, quindi potrebbe essere un segnale positivo, ma dobbiamo esserne certi. Oggi non era al 100%, non riusciva a caricare il peso sul piede".

"Speriamo di recuperare Pogba dopo la sosta per le nazionali"

Pocognoli ha aggiunto è concluso: "Non è facile, questo è quello che mi ha detto, ma sto cercando di mettere le cose in prospettiva, di indirizzarlo verso il lato positivo del momento. Ha aspettato così a lungo, se mancano solo due settimane al suo rientro non è molto. Certo, vuole giocare, ma la data del suo rientro è stata, semplicemente, leggermente posticipata. L'obiettivo è che sia disponibile dopo la sosta per le nazionali. Siamo tutti delusi, ma abbiamo una partita da giocare domani. Spero che sia solo una distorsione, e che sia questione di una o due settimane, ma vi esorto ad aspettare la diagnosi".