La terribile confessione di Pogba: "Ero depresso, non avevo più nulla e nessuno mi chiamava..." 

Pogba, dalle difficoltà al supporto della famiglia

"Onestamente, ci sono stati momenti in cui ho detto: 'Dai, basta, ne ho abbastanza', perché stavo facendo di tutto, ma non si fermava", parola di Paul Pogba. È un racconto senza filtri quello offerto dal centrocampista francese all'ex compagno Adil Rami, sui canali di Ligue 1+. "Mi chiedevo cos'altro avrei potuto fare per evitare tutto questo... Non avete idea di quante volte mia moglie mi abbia detto: "Vai ad allenarti"... ma ci sono giorni in cui non hai niente, nessuna chiamata, non sai dove stai andando, e ti chiedi perché ti stai allenando?", ha aggiunto Pogba. Tanti gli interrogativi in quel periodo: "Ti poni delle domande: 'Tornerò? Giocherò di nuovo a calcio? Troverò una squadra? Riuscirò a tornare al mio livello migliore?', ti poni davvero tante domande". Al suo fianco, sempre la famiglia e gli appassionati di calcio, con particolare riferimento ai tifosi di Juve e Manchester United: "Amici, famiglia e persone care mi hanno aiutato, e poi ci sono anche i tifosi, quando vedo i messaggi sui social media, gli applausi negli stadi ora. Quindi non posso fermarmi qui".