Buffon lascia il Psg: "Ecco perché non rinnovo"

PARIGI - Buffon, citando Hemingway, lascia il Paris Saint-Germain. L'ex portiere della Juventus ha rifiutato il rinnovo per un altro anno di contratto, che scadrà il prossimo 30 giugno. L'ufficialità l'ha data il club francese con un comunicato comparso sul proprio sito, in cui ringrazia Gigi per aver onorato la maglia parigina.

Da Chiesa a Barella: le ultime di calciomercato

Anche il portierone ha dato la notizia sui social, spiegando con un lungo post su Instagram i motivi della decisione:"Ernest Hemingway ha scritto che ci sono solo due posti al mondo dove possiamo vivere felicemente: a casa e a Parigi. Da oggi per me queste due cose un po’ coincideranno. Parigi, a suo modo, sarà per sempre anche un po’ casa. Grazie per ciò che ho avuto la possibilità di vivere. Grazie per l’accoglienza, le emozioni e le fatiche vissute assieme. Uno vicino all’altro. Compagni di lavoro, di squadra e di viaggio. 12 mesi fa sono arrivato pieno di entusiasmo, accolto dall’incredibile calore dei tifosi. Mi avete commosso. Grazie ancora con tutto il cuore.

Verratti si rilassa a Ibiza con la sua nuova fiamma Jessica

Riparto più ricco e soddisfatto di un’esperienza che mi ha certamente migliorato e fatto crescere ulteriormente. Oggi si conclude questa mia avventura fuori dall’Italia: il Psg mi ha proposto un rinnovo di contratto che non mi sono sentito di accettare spinto dal desiderio di prepararmi a nuove esperienze umane e nuove sfide professionali. Ringrazio il Presidente Nasser, i dirigenti e tutti i miei compagni di squadra che mi hanno regalato tanti giorni di spensierata giovinezza. Vi auguro il meglio convinto che continuerete a scrivere insieme le pagine di questa importante storia. Allez Paris! Merci e bonne chance pour tout!".